TPBI: linia 780, repusă în funcțiune în perioada 14-17.10.2025

   176656 – 13102025 – Linia de autobuz 780 va funcționa în perioada 14-17 octombrie 2025, între orele 08:30-15:00, asigurând legătura între Gara Basarab/ Gara de Nord și Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. Măsura a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) ca urmare a suspendării temporare a circulației trenurilor de călători pe relația București Nord – Aeroport „Henri Coandă”, pentru lucrări la infrastructura feroviară.

Autobuzele liniei 780 vor circula la un interval de 30 de minute și vor opri, pe ambele sensuri, în stațiile: Gara Basarab, Gara de Nord, Clăbucet, Piața Presei, Aeroport Băneasa, Primăria Otopeni, Aeroport Henri Coandă Plecări, Aeroport Henri Coandă Sosiri.

De la Gara Basarab către Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, primul autobuz va pleca la ora 08:30 și ultimul – la ora 14:00, iar de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” către Gara Basarab, primul autobuz va pleca la ora 09:30 și ultimul – la ora 15:00.

 

