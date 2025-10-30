Trei persoane reținute în dosarul exploziei din Rahova

176812 – 29102025 – Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au reținut miercuri seara trei persoane în dosarul exploziei de la blocul din cartierul Rahova. De asemenea, un director adjunct al Distrigaz Rețele Sud a fost citat la Parchetul Curții de Apel București și i s-a adus la cunoștință că firma pe care o conduce are calitatea de suspect, fiind învinuită pentru distrugere calificată.

În privința persoanelor reținute, este vorba de un angajat al Distrigaz și doi angajați ai firmei Amproperty Construct SRL din Bucureşti, care ar fi făcut verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz. Cei trei sunt acuzați de distrugere calificată.

Procurorii cwer arestarea preventivă a celor trei angajați și interzicerea desfășurării activității pentru firma Amproperty Construct SRL.

În cursul zilei de miercuri în București, Ilfov, Prahova și Teleorman au avut loc perchezițiile în acest dosar.