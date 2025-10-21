Trimitere în judecată într-un dosar privind infracțiuni de corupție

176730 – 21102025 – În cauza mediatizată prin comunicatul 3680276 din 4 iulie 2024, ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov au desfășurat activități procedurale într-un dosar penal instrumentat de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, care a dispus trimiterea în judecată a 13 inculpați cercetați pentru comiterea infracțiunilor de dare de mită, luare de mită, cumpărare de influență și trafic de influență.

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada august 2023 – iunie 2024, unul dintre inculpați, profesor universitar la o facultate de drept din municipiul Brașov, cu sprijinul unui alt inculpat, fost profesor la o instituție de învățământ, care își trafica influența pe care o avea asupra primului, a primit sume de bani de la mai mulți studenți, între care și cadre active ale MAI, pentru a le facilita promovarea examenelor susținute pe parcursul studiilor universitare sau de masterat, respectiv pentru a le transmite lucrările de licență și a le asigura promovarea examenului de licență.

Concret, mita solicitată de profesorul universitar era, de regulă, între 200 și 300 de euro (sau echivalentul în lei) pentru facilitarea promovării examenelor din timpul anilor de studiu și între 400 și 500 de euro (sau echivalentul în lei) pentru transmiterea lucrării de licență și promovarea examenului de finalizare a studiilor.

Pe parcursul cercetărilor, doi dintre inculpați au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, fiind ulterior plasați sub control judiciar până la data de 2 septembrie 2024, respectiv 31 decembrie 2024.

În cauză, au fost dispuse măsuri asigurătorii în vederea confiscării speciale până la concurența sumei de 43.500 lei în cazul inculpatului – profesor universitar, respectiv până la concurența sumei de 27.000 lei în cazul inculpatului – fost profesor.

Rechizitoriul, însoțit de dosarul cauzei, a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Brașov.