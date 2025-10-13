UAT-urile care au cerut bani pentru Cultură au avut succes

176644 – 13102025 – La propunerea Ministerului Dezvoltării, Guvernul a decis alocarea a peste 168 milioane de lei pentru 74 de instituții publice de spectacole care funcționează în subordinea autorităților locale din 34 de județe.

”Sprijinim financiar viața culturală a comunităților locale, acele instituții publice de spectacole, cum ar fi teatrele, operele, filarmonicile, teatrele de păpuși și centrele culturale, din subordinea autorităților publice locale și județene, care nu beneficiază de finanțare de la Guvern prin Ministerul Culturii”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada iunie-august 2025, pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea UAT-urilor solicitante din județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Vrancea.

Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise Ministerului Dezvoltării, până la termenul legal, de UAT-urile în subordinea cărora funcționează instituții publice de spectacole.

Este a doua tranșă a sprijinului financiar acordat de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării, din acest an, după suma de 231 milioane de lei, virată în iulie, către instituțiile culturale – a precizat Cseke Attila.