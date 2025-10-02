Ucraina primește încă 4 miliarde de euro din contribuția UE la împrumutul G7

176542 – 02102025 – Ucraina primește încă 4 miliarde EUR din contribuția UE la împrumutul G7.

Comisia Europeană a transferat Ucrainei o noua tranșă a împrumutului excepțional de asistență macrofinanciară (AMF), în valoare de 4 miliarde de euro, consolidându-și statutul de cel mai mare donator de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei (sprijinul total se ridică la aproape 178 de miliarde de euro).

În total, AMF se ridică la 18,1 miliarde de euro și reprezintă contribuția UE la inițiativa G7 privind împrumuturile cu utilizare accelerată a veniturilor extraordinare (împrumuturile ERA), care urmărește, în mod colectiv, să ofere Ucrainei sprijin financiar în valoare de aproximativ 45 de miliarde de euro. Prin această plată, sprijinul total acordat de Comisie Ucrainei în cadrul acestei AMF se ridică la 14 miliarde de euro de la începutul anului 2025.

Această plată semnificativă reafirmă angajamentul UE de a sprijini Ucraina și urmează anunțului recent făcut de președinta Ursula von der Leyen, în discursul său privind starea Uniunii, cu privire la o plată anticipată de 6 miliarde de euro din contribuția UE la inițiativa privind împrumuturile ERA. Acest anunț este în concordanță cu apelul făcut de liderii europeni în cadrul reuniunii extraordinare a Consiliului European din luna martie, ca finanțarea pentru Ucraina să fie plătită anticipat. Procesul este acum în curs de desfășurare, această plată în valoare de 4 miliarde de euro cuprinzând o plată anticipată inițială de 3 miliarde de euro, pe lângă cuantumul de 1 miliard de euro planificat deja pentru această perioadă. Acest sprijin va ajuta Ucraina să își satisfacă nevoile de finanțare tot mai mari, inclusiv în sectorul apărării. Mai precis, 2 miliarde de euro din această plată vor fi alocați pentru drone, în conformitate cu un acord reciproc între UE și Ucraina.

Împrumuturile ERA de la partenerii G7, precum și împrumutul AMF al UE sunt rambursate din veniturile obținute din activele blocate ale statului rus deținute în UE.