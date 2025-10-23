Ucrainean cercetat pentru infracțiuni în legătură cu drogurile, oprit la albița

176753 – 23102025 – Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat ucrainean, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru săvârşirea de infracţiuni în legătură cu drogurile, pe teritoriul Germaniei.

În ziua de 22 octombrie a.c, în jurul orei 22.15, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa-ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a intra în țară, pasager într-un autoturism, un bărbat cu cetățenie Ucraina, în vârstă de 44 de ani.

La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Germania, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea de infracţiuni în legătură cu drogurile, pe teritoriul acestui stat.

Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun.