UE își ține singură curajul

176663 – 14102025 – Potrivit celui mai recent raport al Comisiei , piața europeană a forței de muncă rămâne rezilientă, cu niveluri scăzute ale șomajului, în pofida unei încetiniri a creșterii ratei de ocupare a forței de muncă.

În 2024, creșterea numărului de locuri de muncă a scăzut la 0,8 %, față de 1,2 % în 2023, ca urmare a presiunii economice și a instabilității geopolitice. Cu toate acestea, rata șomajului în Europa rămâne aproape de nivelul său cel mai scăzut.

În pofida progreselor înregistrate în ultimul deceniu, în anumite sectoare având loc creșteri semnificative ale salariilor, unul din cinci lucrători rămâne în locuri de muncă slab remunerate. În 2024, salariile au crescut cu 2,7% și se preconizează că până la sfârșitul anului vor depăși nivelurile anterioare pandemiei în majoritatea statelor membre. Raportul a subliniat că măsuri precum creșterea salariilor minime pot sprijini persoanele cu venituri mici în ceea ce privește costul de trai.

Raportul evidențiază necesitatea unor inițiative consolidate de îmbunătățire a productivității și a calității locurilor de muncă – esențiale pentru menținerea unor salarii ridicate și a competitivității.

Inițiative ale UE precum Directiva privind salariile minime , Busola pentru competitivitate și viitoarea foaie de parcurs privind locurile de muncă de calitate urmăresc să promoveze venituri echitabile, dezvoltarea competențelor și creșterea bazată pe inovare.