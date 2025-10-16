Un deputat propune suspendarea subvențiilor pentru partide

176683 – 16102025 – Românii resimt zilnic efectele unei guvernări care îi împovărează cu taxe, contribuții și scumpiri, în timp ce partidele politice continuă să beneficieze de sume considerabile din bugetul de stat. Într-un moment în care spitalele se confruntă cu lipsuri de personal și medicamente, școlile nu au manuale, iar familiile se luptă să-și plătească facturile, este moral ca și clasa politică să își asume o parte din efortul colectiv.

Raisa Enachi, deputat de Vaslui, neafiliat, anunță că a depus în Parlament o propunere legislativă care prevede suspendarea temporară, pentru anii 2026 și 2027, a subvențiilor acordate partidelor politice. Această măsură nu vizează diminuarea rolului partidelor în viața democratică, ci reprezintă un semnal de responsabilitate și solidaritate față de cetățeni, precizează parlamentarul.

În 2025, partidele au primit aproximativ 230 de milioane de lei din fonduri publice. Dacă actuala tendință se menține, în următorii doi ani se vor cheltui peste 650 de milioane de lei pentru finanțarea partidelor, bani care ar putea fi redirecționați către domenii unde nevoia este reală: sănătate, educație, sprijin social pentru familiile cu venituri mici și pentru persoanele vulnerabile.

Această inițiativă transmite un mesaj clar, politicienii trebuie să fie primii care dau exemplu. România traversează o criză de încredere între cetățeni și stat, iar reconcilierea se poate construi doar prin gesturi concrete de responsabilitate.

Tot un gest de responsabilitate ar fi și ca parlamentarii, aproape 500, să renunțe, de exemplu, la o parte din cei 35.000 de lei primiți ca sumă forfetară și la alte privilegii legate de cazare și transport.