Un document așteptat, cu multă greutate

176666 – 14102025 – Marius Ghincea , cercetător postdoctoral la universitatea ETH Zurich, specializat în politică externă și de securitate, atrage atenția că mai sunt puține zile până când președintele României, Nicușor Dan, trebuie să prezinte, în Parlament, noua Strategie națională de apărare a țării.

Acesta este un document extrem de important pentru că proiectează direcția în care se va îndrepta țara în următorii cinci ani și care trasează direcțiile pentru protejarea țării.

”Securitatea națională este domeniul unde președintele are cel mai mult control. Mai mult decât în politica internă, mai mult decât în economie. Ca și comandant suprem al forțelor armate și președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, el coordonează nu doar apărarea militară, ci întreaga politică de securitate a României. Tocmai de aceea, așteptările publicului ar trebui concentrate în acest domeniu, deși ultimii președinți au preferat să se implice în politica internă, acolo unde nu au atribuții constituționale.

În virtutea acestui statut privilegiat în a coordona și conduce securitatea națională a țării, președintele are și obligația de a redacta și prezenta legislativului, pentru dezbatere și aprobare, o nouă strategie națională de apărare”, spune Ghincea.

În ultimele două decenii, președinții Traian Băsescu și Klaus Iohannis au prezentat documente care sunt, de fapt, strategii de securitate națională, în sensul în care apărarea armată reprezintă doar un domeniu al securității naționale, alături de activitățile de intelligence și contrainformații, menținerea ordinii publice și altele, mai arată cercetătorul. .

Cristian Diaconescu, fostul consilier prezidențial pentru securitate națională, anunța la sfârșitul lunii septembrie că noua strategie este „în curs de negociere internă cu instituțiile statului care au responsabilități în domeniu”, ceea ce ne indică faptul că documentul este într-o stare destul de avansată de redactare. Acest document trebuie să răspundă atât viziunii politice a președintelui Nicușor Dan, cât și schimbărilor structurale din mediul internațional din ultimii cinci ani, atât la nivel regional, dar și global.

Ce ar trebui să urmărim în viitoarea strategie a președintelui Nicușor Dan, atunci când aceasta va fi prezentată? La ce ar trebui să ne uităm și pe baza a ce ar trebui să evaluăm dacă această nouă strategie este una bună sau proastă?

Marius Ghincea ne prezintă cele cinci aspecte importante care determină dacă o strategie este bună sau proastă:

Definirea clară, ierarhizată și limitativă a intereselor naționale și a obiectivelor de securitate.

Identificarea și analizarea corectă a contextului strategic prin prisma intereselor naționale, care, împreună, duc la definirea obiectivelor de securitate.

Existența unei logici interne coerente a documentului, care leagă fiecare element de cel anterior (în logica anglo-americană: ends-ways-means) prin prisma unei teorii cauzale care ghidează strategia (descurajare, balansare externă, hedging etc.).

Existența unor mecanisme instituționale de evaluare, review strategic și revizuire.

Conexiunea și complementaritatea explicită cu documentele strategice ale NATO și UE, precum și ale principalilor parteneri strategici.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că Strategia va fi prezentată la timp în CSAT și că va avea două capitole noi, legate de corupție și de războiul hibrid.