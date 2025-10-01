Un nou centru de zi pentru seniori, în București

176524 – 01102025 – De 1 octombrie – Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București anunță inaugurarea celui de-al treilea Centru de zi pentru Persoane Vârstnice, situat în str. Sălcetului nr. 5.

Lunar, aproximativ 450 de seniori pot beneficia de serviciile centrelor DGASMB (centrele de zi pentru Persoane Vârstnice ”Perla”, ”Ominis” și Sălcetului).

Capacitatea centrului Sălcetului este de 150 de locuri, iar aici seniorii pot participa la activități de socializare, sesiuni de consiliere socială și psihologică, gimnastică pentru menținerea și dezvoltarea mobilității, terapie ocupațională, cursuri de instruire în diverse domenii (utilizare calculator/telefon, gestionare eficientă a veniturilor, comunicare), activități artistice etc.

Cu prilejul deschiderii acestui centru de zi se inaugurează și o expoziție „Suspendat:Timp. Expoziție de bibelouri și milieuri – obiecte mici, ecouri mari ale unui trecut comun”.