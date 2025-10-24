Un nou front de scandal în coaliție – ministrul Economiei acuză ANPC că dă amenzi degeaba

Ministrul Economiei deschide un nou front de scandal în cadrul coaliției de guvernare, aducând acuzații grave la adresa ANPC. Acesta acuză că unii comisari merg în control, emit procese verbale de amendă, pe care însă nu le înregistrează.

Radu Miruţă, ministrul Economiei, a anunţat că a trimis corpul de control la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru verificări amănunţite legate de înregistrarea proceselor verbale de amendă.

Radu Miruţă: Sunt comisari care merg în control, emit procese verbale de amendă, însă nu înregistrează acele procese verbale nicăieri, pentru ca nimeni din statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul în care nu-i plătești. Pe 2024, pentru 205 procese verbale în valoare de 1,8 milioane de lei, nu a fost transmis către autoritățile care fac executare absolut niciun proces verbal. Nimeni nu știe să urmărească dacă acest proces verbal mai este datorat de cineva sau nu. Au fost 1.413 procese verbale, care au fost încasate la jumătate din minim, chiar după expirarea termenului în care se putea face asta. Practic, angajați au acceptat să primească procesul verbal mai târziu și să încaseze doar jumătate din valoarea minimă, generând o pagubă de 5,5 milioane de lei.

În total, pierderile generate prin astfel de practici din ianuarie 2024 până în august anul acesta sunt estimate la peste 15,5 milioane de lei, acuză Miruță, citat de Radio Romania-actualitati.