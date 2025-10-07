USR pune tunurile pe PSD și PNL și vrea urgent alegeri locale parțiale

176585 – 07102025 – După ce a pus un ilfovean prefect la București, USR insistă pentru organizarea alegerilor pentru funcția de primar general, invocând că actualul primar general interimar, liberalul Stelian Bujduveanu, nu are legitimitate.

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, atenționează că au trecut de mult cele 90 de zile, data limită la care trebuieau organizate alegeri atât pentru București, cât și în celelalte localități unde sunt situații similare și că în ședința de astăzi a coaliției ar trebui luată o decizie.

„Astăzi suntem la borna de 136 de zile de când nu avem un primar legitim la Primăria Capitalei. (…) Guvernul are o obligație simplă, să respecte legea. Am depășit de mult borna celor 90 de zile admise și prevăzute în lege, motiv pentru care, fără nicio altă întârziere, în această săptămână guvernul și coaliția trebuie să decidă și să dea hotărârea privind organizarea alegerilor locale”, a spus Pălărie.

El a subliniat că nu pot exista negocieri sau compromisuri pe acest subiect: „Legea este simplă și unde e lege nu e tocmeală.”

Pălărie a criticat sugestia PSD referitoare la propunerea unui candidat unic din partea coaliției, dar nu a precizat nimic despre o eventuală candidatură comună cu PNL, către care USR tinde. De fapt, USR forțează și sprijinul PNL pentru deputatul de Timiș Cătălin Drulă, cel care își face deja campanie.

Mai există și considerentul politic potrivit căruia cu cât se erodează mai mult la guvernare, USR, care conduce în sondajele de opinie în preferințele bucureștenilor, ar pierde această poziție. Din punct de vedere economic și social, există, de asemenea, temera USR că facturile pentru energia termică, mai mari decât cele de anul trecut din cauza majorării TVA, vor duce la o nemulțumire generală.

Pălărie consideră că absența unui primar legitim afectează grav Bucureștiul: „Se apropie iarna, încep problemele posibile sau provocările legate de termie, avem un bulevard principal, cel al fântânilor din Piaţa Unirii, care se va închide şi trebuie să fie găsite soluţii de mobilitate şi trafic. Avem multe probleme, iar aceste probleme trebuie să fie rezolvate prin votul cetăţenilor din Capitală, de primarul legitim al oraşului”. Așadar, în opinia lui Pălărie, actualul primar interimar nu poate rezolva aceste probleme. De fapt, declarația sa nu face decât să întărească faptul că între PNL și USR relațiile sunt reci și că o eventuală candidatură comună nu poate veni decât dinspre liberali, unde, și aici, există curente de opinie diferite, împărțite între Stelian Bujduveanu și Ciprian Ciucu.

Pălărie a criticat și declarația președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a spus, din nou, luni după amiaza, că formațiunea sa nu se împotrivește organizarii cât mai rapide a alegerilor locale parțiale, dar că, pentru București, trebuie ori un candidat comun din partea coaliției, ori fiecare formațiune cu propriul candidat.