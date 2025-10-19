Verificările Corpului de Control al Prim-Ministrului la Salina Praid au fost finalizate

176709 – 19102025 – Corpul de Control al Prim-Ministrului (CCPM) a finalizat verificările la Societatea Națională a Sării SA (SNS SA) și Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR), acțiune începută după inundarea Salinei Praid în luna mai 2025.

Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spațiilor subterane ale salinei și de afectare a zăcământului a fost subevaluat și calificat constant de reprezentanții SNS SA ca nefiind un pericol iminent. În consecință, planificarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecție a zăcământului nu au reflectat o strategie a titularului licenței de exploatare pentru protejarea zăcămintelor de sare, a spațiilor subterane exploatate și a echipamentelor utilizate. Măsurile implementate nu au urmărit eliminarea riscului de inundare, fiind constituite, în principal, din lucrări de întreținere cu efecte de scurtă durată sau de intervenție în regim de urgență în cazul unor avarii, fără ca acestea să cuprindă și lucrări de amenajare (din categoria lucrărilor de investiții) pentru asigurarea protecției pe termen lung a salinei.

De asemenea, avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid a fost caracterizată de formalism, cu atât mai mult cu cât măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referință. Lipsa normelor tehnice de referință a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciție instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancțiunea inacțiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce privește protecția zăcământului la nivelul SNS SA.

Sinteza concluziilor rezultate ca urmare a verificărilor efectuate la Societatea Națională a Sării SA și Administrația Națională ”Apele Române”: https://gov.ro/fisiere/stiri_fisiere/Sinteza_concluziilor_verificarilor_CCPM_la_Salina_Praid.pdf

