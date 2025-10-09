Vești bune din Parlamentul European pentru agricultorii români

176613 – 09102025 – Parlamentul European a aprobat propunerile eurodeputatului Dan Motreanu și ale PPE pentru simplificarea Politicii Agricole Comune. Astfel, potrivit unui anunț al europarlamentarului român, plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene. În prezent, suma este de 1.250 de euro.

De asemenea, se va efectua un singur control pe an, la fața locului, pentru fiecare exploatație.

Totodată, a fost aprobată creșterea sprijinului pentru micii fermieri de la 50.000 la 75.000 de euro pentru creșterea competitivității fermelor.

A fost eliminat un nou tip de plăți directe, deoarece ar fi însemnat reducerea bugetului pentru subvențiile existente.

De asemenea, s-a propus ca subvențiile PAC să nu fie impozitate sau taxate de către stat.

”Se menține condiționalitatea socială, atât de importantă pentru protecția drepturilor lucrătorilor sezonieri din agricultură.

Se acordă mai multă flexibilitate în ceea ce privește îndeplinirea standardelor GAEC. Unitățile agricole certificate ecologic sau în curs de certificare sunt considerate a respecta automat majoritatea acestor cerințe, la fel și unitățile situate în situri Natura 2000.

Va crește numărul fermierilor eligibili pentru contribuțiile financiare naționale la primele pentru schemele de asigurare sau la fondurile mutuale. Am obținut reducerea pragului de pierdere medie anuală a producției sau a veniturilor, de la cel puțin 20%, propus de Comisia Europeană, la cel puțin 15%.

Fermierii vor putea fi despăgubiți printr-un nou tip de plăți de criză din Pilonul II, în urma dezastrelor naturale, a fenomenelor climatice nefavorabile, epidemiilor de boli ale animalelor sau a evenimentelor catastrofale”, a anunțat Motreanu.

În luna septembrie, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a respins, în numele României, propunerea de buget a Comisiei Europene și a cerut revizuirea ei.

Barbu a cerut la reuniunea Consiliului AgriFish de la Bruxelles ca PAC să rămână distinctă, fără a fi integrată și gestionată împreună cu alte politici, iar deciziile politice ale PAC să fie atributul miniștrilor agriculturii în cadrul Consiliului. De asemenea, Barbu a susținut finanțarea separată a dezvoltării rurale, independent de Politicile de Coeziune, buget separat pentru ⁠Programul UE pentru școli, iar sectorul viti-vinicol să beneficieze de un pachet financiar dedicat.

”Alocarea financiară a PAC să fie majorată la un nivel corect, care să asigure investițiile necesare pentru reziliență, securitatea alimentară și o dezvoltare rurală echilibrată. Fermierii noștri au nevoie de finanțare corectă pentru irigații, zootehnie și procesare pentru a continua să producă. Doar așa putem asigura echitate și continuitate în sprijinirea fermierilor și a zonelor rurale”, a susținut ministrul român al Agriculturii.

”Îmi exprim îngrijorarea profundă cu privire la propunerea Comisiei și consider că este absolut necesară revizuirea și îmbunătățirea acesteia. Există aspecte esențiale pe care România nu le poate accepta: integrarea Politicii Agricole Comune în Planul de Parteneriat Național și Regional care va genera dificultăți majore de gestionare, creșterea contribuției naționale la 30% pentru toate tipurile de intervenții, aplicarea regulii N+1 pentru execuția bugetară, care va conduce inevitabil la dezangajări. În ceea ce privește distribuția alocării minime PAC, bugetul pentru România, de doar 16,57 miliarde de euro, este insuficient în raport cu nevoile reale ale sectorului agricol.

Noua propunere reprezintă o reducere substanțială de aproximativ 5 miliarde de euro. Solicităm alocarea unui buget cel puțin la nivelul actual, pentru a asigura echitatea și continuitatea în sprijinirea fermierilor și a zonelor rurale. De asemenea, respingem propunerea privind plafonarea și degresivitatea sprijinului pentru fermieri. România consideră prioritară continuarea finanțării pentru infrastructura de irigații. În același timp, dorim susținerea investițiilor în procesare, pentru integrarea producției vegetale în sectorul zootehnic și obținerea de produse agroalimentare finite, care să consolideze lanțurile valorice europene”, a spus ministrul Florin Barbu în reuniunea Consiliului AgriFish din luna septembrie.