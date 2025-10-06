Victor Negrescu cere deschiderea, imediată, pe capitole, a aderării Rep. Moldova la UE

176564 – 06102025 – Vicepreședintele Parlamentul European Victor Negrescu, alături de alți peste 50 de europarlamentari, solicită președintelui Consiliului European, António Costa, deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.

Într-o postare pe internet, Negrescu scrie că susținerea fără rezerve a viitorului european al Republicii Moldova de către Parlamentul European este un semnal politic puternic, iar Uniunea Europeană trebuie să acționeze acum pentru a demonstra susținerea sa pentru democrația, reziliența și ambițiile europene ale cetățenilor moldoveni.

Victor Negrescu subliniază că scrisoarea semnată de cei 56 de europarlamentari nu menționează nimic despre decuplarea Republicii Moldova de Ucraina în procesul de aderare, ci se concentrează doar pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Chișinău în acest proces.