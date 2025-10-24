Victor Negrescu nu mai vrea austeritate din partea UE

176757 – 24102025 – Hub european de securitate la Marea Neagră, sprijin pentru centrul de competențe în securitate cibernetică din București, fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, agricultură și un proiect pilot pentru Via Transilvanica

Inițiativele propuse de eurodeputatul Victor Negrescu au fost incluse în poziția Parlamentului European privind bugetul european al anului 2026, aprobat în această săptămână în plenul legislativului european de la Strasbourg.

Prin demersurile sale, acesta a reușit să includă în poziția Parlamentului o serie de proiecte majore cu impact strategic pentru regiunea Mării Negre, pentru consolidarea securității cibernetice și pentru promovarea patrimoniului cultural românesc.

Printre aceste rezultate se numără:

solicitarea de a crea Hubul European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă esențială pentru protejarea rutelor energetice și comerciale și consolidarea prezenței europene într-o zonă de importanță strategică;

finanțarea Centrului European de Competențe în materie de Securitate Cibernetică (ECCC), cu sediul la București, pentru întărirea capacităților europene în domeniul securității cibernetice;

amendamente în valoare de peste 250 de milioane de euro, dedicate educației, inovării, IMM-urilor, agriculturii, infrastructurii și gestionării situațiilor de urgență;

un proiect pilot de 1,5 milioane de euro pentru ruta Via Transilvanica, menit să sprijine dezvoltarea turismului sustenabil și promovarea patrimoniului cultural românesc.

„Bugetul Uniunii Europene pentru 2026 nu este doar despre cifre, ci despre direcția în care merge Europa. Am solicitat, în poziția Parlamentului European, măsuri concrete pentru o Europă mai sigură, mai echitabilă și mai pregătită pentru provocările viitorului. Un proiect-cheie pe care l-am propus și care a fost votat de legislativul european: crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, o inițiativă esențială pentru protejarea rutelor energetice și comerciale, dar și pentru întărirea prezenței europene într-o zonă strategică pentru întreaga Uniune.

Totodată, am spus nu austerității și am cerut mai multe resurse pentru IMM-uri, tineri, sănătate, combaterea atacurilor cibernetice și noi proiecte pilot, precum cel prin care am propus finanțarea rutei Via Transilvanica. Europa are nevoie de un buget curajos, care investește în oameni, oferă stabilitate și protecție cetățenilor săi și nu lasă nicio regiune și nicio persoană în urmă”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Rezoluția privind bugetul Uniunii Europene pentru 2026 urmează să constituie baza de negociere între Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană în perioada următoare.

Procesul va fi coordonat, din partea Parlamentului, de echipa de negociere a Comisiei pentru Bugete din care face parte și Victor Negrescu.