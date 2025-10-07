Vizita în România a președintelui Comitetului Întrunit al Statelor Majore din Republica Islamică Pakistan

176578 – 07102025 – Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au discutat luni, 6 octombrie, la sediul MApN, cu președintele Comitetului Întrunit al Statelor Majore din Republica Islamică Pakistan, generalul Sahir Shamshad Mirza, despre extinderea cooperării militare dintre forțele armate ale celor două țări și situația de securitate din regiunea Mării Negre, din Orientul Apropiat și cel Mijlociu, respectiv Asia de Sud și de Est.

Ministrul apărării naționale a reliefat angajamentul României pentru consolidarea securității regionale și a subliniat rolul important al dialogului în domeniul apărării între cele două state.

În cadrul întâlnirii, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a evidențiat domeniile de interes reciproc pentru Armata României și forțele armate pakistaneze: „Antrenamentele comune, pregătirea pentru participarea la misiuni internaționale, cooperarea tehnico-militară și programele asigurate prin centre de perfecționare și instituții de învățământ militar reprezintă o parte dintre formele practice în care s-a materializat colaborarea noastră. Vom continua să cultivăm această relație și să găsim noi oportunități de a lucra împreună”.

Programul generalului Sahir Shamshad Mirza include și vizite la comandamentele categoriilor de forțe, la Direcția Generală pentru Armamente și întrevederi cu reprezentanți din cadrul industriei naționale de apărare.

România a încheiat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Republica Islamică Pakistan la începutul anului 2013. Colaborarea se desfășoară în cadrul unui comitet militar mixt, care organizează reuniuni anuale. Numărul soldaților activi ai armatei pakistaneze este estimat la 150.000.