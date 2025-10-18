176706 – 18102025 – Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 6-23 octombrie 2025, a XIII-a ediție a Campaniei „Ziua Armatei României în școli”, un eveniment destinat promovării valorilor militare și a oportunităților de carieră în rândul tinerilor.

Militari din toate categoriile de forțe ale Armatei României, elevi și studenți ai instituțiilor de învățământ militar, alături de reprezentanți ai birourilor de informare-recrutare, vor susține prezentări în școli și licee din București și din țară. În cadrul acestor întâlniri cu elevii, vor fi prezentate informații despre semnificația zilei de 25 octombrie, specificul carierei militare și oferta educațională a MApN.

Între 20 și 23 octombrie, echipa Direcției informare și relații publice va avea o serie de întâlniri cu elevi din județele Călărași, Ialomița, Giurgiu, Dâmbovița și Prahova. În aceste județe, proiectul este sprijinit de Asociația Spirit Tânăr, care va organiza, în județele menționate, un atelier traseu sportiv utilitar-aplicativ, și de Asociația ONOR, care va dărui premii copiilor.