Ziua Mondială a Sănătății Mintale: Experții avertizează asupra unei epidemii de burnout, în timp ce aplicațiile de meditație bazate pe inteligență artificială câștigă teren

176624 – 10102025 – Experții în sănătate mintală avertizează asupra unei „epidemii globale de burnout”, pe măsură ce noile date ale OMS arată că peste un miliard de oameni din întreaga lume suferă de o formă de tulburare psihică. Specialiștii îndeamnă guvernele să exploreze instrumentele de meditație digitale și cele bazate pe inteligență artificială ca soluții scalabile și accesibile pentru prevenție și bunăstare mintală.

Raportul OMS privind sănătatea mintală globală pentru 2025 confirmă faptul că anxietatea și depresia rămân principalele cauze de dizabilitate la nivel mondial, afectând în prezent una din opt persoane. Cu toate acestea, sănătatea mintală primește în continuare mai puțin de 2% din bugetele alocate sănătății în majoritatea țărilor. În Europa, peste 84 de milioane de persoane se confruntă cu probleme de sănătate mintală, costurile economice ale suferinței psihice ridicându-se la peste 600 de miliarde de euro pe an, potrivit OCDE și Comisiei Europene.

Potrivit sondajului realizat de Mind Education în rândul angajaților români – „Sănătatea mintală și emoțională în context profesional” – aproximativ 70% dintre respondenți au declarat că sunt extenuați sau la un pas de extenuare, iar 60% au declarat că suferă de crize de depresie severă sau sunt expuși riscului de depresie.

„În toată Europa, ne confruntăm cu o epidemie silențioasă de extenuare, iar sistemele de sănătate nu pot ține pasul. Oamenii se îneacă în zgomotul digital, iar sistemul public ajunge să plătească prețul”, spune Sumita Hutchison, directorul unui fond al Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie. „Avem nevoie de soluții simple, accesibile și eficiente.”

Recomandările Chirurgului General al SUA privind rețelele sociale și sănătatea mintală a tinerilor arată că 95% dintre adolescenți utilizează rețelele sociale, iar cei care petrec peste trei ore pe zi pe acestea se confruntă cu un risc dublu de anxietate și depresie. Combinat cu conectivitatea constantă, mediul digital este în prezent un factor generator al stresului global.

Experții susțin că tehnologia poate fi și o parte a soluției. „Intervențiile digitale în domeniul sănătății mintale – dacă sunt reglementate corespunzător – pot reduce timpul de așteptare, pot îmbunătăți participarea pacienților și urmărirea simptomelor acestora”, a explicat Hutchison.

Cererea de sprijin digital este evidentă. Miracle of Mind, o aplicație gratuită de meditație creată de yoghinul indian Sadhguru, susținută de cercetătorii de la Harvard, a înregistrat un milion de descărcări în 15 ore de la lansarea sa la începutul acestui an, depășind lansările ChatGPT și TikTok. Aceasta oferă o meditație simplă de șapte minute și îndrumare asistată de IA, concepută pentru a reduce stresul și a îmbunătăți claritatea mintală.

„Oamenii sunt disperați să găsească instrumente accesibile care să le elimine stresul”, a declarat dr. Bala Subramaniam, profesor și cercetător în domeniul sănătății mintale la Harvard Medical School. „Adoptarea și succesul aplicațiilor de meditație arată o adevărată nevoie de intervenții scalabile, susținute de știință. Este un semnal de alarmă pentru factorii de decizie.”

Analiștii spun că instrumentele de wellness bazate pe IA ar putea completa sistemele de sănătate suprasolicitate, dacă acestea ar fi introduse în mod responsabil — acoperind lacunele în ce privește intervenția timpurie, în special pentru adulții tineri și comunitățile izolate. Dar, atunci când sunt utilizate ca parte a tratamentului clinic, experții avertizează că tehnologia trebuie implementată în mod etic, cu standarde stricte de siguranță a datelor și de supraveghere clinică.

„Tehnologia nu este dușmanul nostru”, a adăugat Hutchison. „Dacă este utilizată cu înțelepciune, poate deveni parte a soluției.”

