1 Decembrie, la Muzeul Național de Istorie a României

177091 – 29112025 – Luni, 1 decembrie Muzeul Național de Istorie a României pentru întâmpină vizitatorii cu un document cu valoare istorică excepțională aflat în colecțiile muzeului, Albumul intitulat „Alba Iulia 1 dec. 1918. Aspecte inedite de la marea adunare populară” realizat de fotograful Unirii, Samoilă Mârza, și cu un concert de muzică românească Graiul dulce românesc, susținut de către Artpulse, începând cu ora 12:00, în Sala Lapidarium. Muzeul va fi deschis pentru public conform programului obișnuit de vizitare, 09ꓽ00 – 17ꓽ00, iar accesul va fi gratuit.

Albumul „Alba Iulia 1 dec. 1918. Aspecte inedite de la marea adunare populară” este prezentat, în premieră, cu ocazia Zilei Naționale a României, în expoziția Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României. Acesta cuprinde un număr de 20 de fotografii, realizate de Samoilă Mârza, între care se află și singurele imagini de la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, din 1 decembrie 1918 (cinci la număr). Fotograful a realizat acest album în anul 1966, pe când avea 80 de ani, pentru a-l oferi oficialităților vremii.

Pe prima pagină a albumui este scris: „Din partea unui participant la Actul Unirii, Samoilă Mârza care a realizat aceste fotografii. 14 iulie 1966”. Din cele cinci fotografii realizate la Alba Iulia, în ziua Unirii, trei surprind aspecte de la adunarea populară de pe Câmpul Unirii, una îl înfățișează pe episcopul Iuliu Hossu citind declarația de unire iar în ultima este imortalizat Aurel Vlad rostind o cuvântare. Restul imaginilor sunt realizate atât înainte, cât și după momentul istoric din 1 decembrie 1918, și ne arată: delegația satului Galțiu (de unde era originar și Samoilă Mârza) la Marea Adunare, curtea unei cazărmi din Viena unde preoții ofereau binecuvântarea unui detașament militar român care pleca spre Alba Iulia, intrarea armatei române în Orașul Unirii și primirea generalului Berthelot în gara din Alba Iulia.

Începând cu ora 12:00, în Sala Lapidarium, va avea loc recitalul de muzică românească, Graiul dulce românesc, susținut de către Artpulse. Concertul își propune să evidențieze frumusețea și unicitatea literaturii românești și va include lucrări pentru voce și pian semnate de compozitori precumꓽ G. Grigoriu, T. Brediceanu, S. Păutza, E. Doga, G. Dima, G. Stephănescu, G. Enescu, M. Jora, E. Mezzeti, P. Constantinescu, E. Coca, N. Barberis, N. Bretan, F. Donceanu și Alex. Leon. Asociația Artpulse a fost înființată din pasiune pentru artă și oameni, având ca scop principal susținerea și promovarea tinerelor talente din diverse domenii artistice, soliști, instrumentiști, dansatori, coregrafi, artiști plastici, și totodată apropierea publicului de lumea creativă a acestora.

De asemenea, publicul va putea vizita expozițiile: Tezaurul istoric, Lapidarium, Copia Columnei lui Traian, Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, …la îndeMână, Lumea loteriei românești: de la afacere la binefacere (1837-1989), Ion Dumitrana. Machetator și gravor, Conservarea-restaurarea picturilor din colecția MNIR și Expoziția Națională de Postere Științifice „Conservare – Restaurare – Investigații”.