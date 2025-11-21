35 de arestări în Bulgaria în cadrul unei ample anchete privind traficul de artă

Rețeaua criminală este cercetată pentru trafic de bunuri culturale; antichitățile neprețuite ar fi fost jefuite din țări din Balcani

177008– 21112025 – Un efort coordonat condus de autoritățile bulgare și susținut de Europol a dus la desființarea unei rețele criminale implicate în traficul pe scară largă de bunuri culturale în întreaga Europă și nu numai. Operațiunea a fost desfășurată în cadrul unui grup operativ operațional Europol. Ziua de acțiune a implicat autoritățile de aplicare a legii și judiciare din Albania, Franța, Germania, Grecia, Italia și Regatul Unit. Activitățile de investigație sunt încă în desfășurare.

Ancheta a început după un raid la domiciliu efectuat în 2020 în Bulgaria, unde autoritățile au confiscat aproximativ 7.000 de artefacte culturale cu valoare istorică și monetară inestimabilă. Aceste articole, în primul rând antichități greco-romane și tracice, au o valoare imensă datorită unicității și semnificației lor istorice. Lipsa documentației clare de proveniență pentru multe dintre aceste articole, stabilită de autoritățile bulgare la acea vreme, a ridicat suspiciuni de achiziție ilegală. De la confiscarea lor, artefactele au fost găzduite în Muzeul Național de Istorie Bulgar din Sofia, în așteptarea unei investigații suplimentare.

În data de 19 noiembrie a.c., în Bulgaria au avut loc 35 de arestări, în urma a 131 de percheziții, (Locuințe, vehicule și seifuri bancare percheziționate – 1 în Albania, 120 în Bulgaria, 3 în Franța, 3 în Germania, 4 în Grecia). Capturile includ peste 3.000 de artefacte (monede antice de aur și argint și alte antichități) cu o valoare estimată la peste 100 de milioane de euro, opere de artă, arme, documente, echipamente electronice, peste 50.000 EUR în numerar și aur de investiții

Suspectul principal (HVT – ținta de mare valoare) în acest caz este suspectată de finanțarea săpăturilor ilegale în Bulgaria și țările balcanice învecinate. Se crede că jefuitorii locali, care se presupune că lucrează pentru intermediari care acționează în numele HVT, au fost implicați în operațiuni ilicite. Colecția de artă confiscată în 2020 include obiecte unice, unele dintre ele datând din anul 2000 î.Hr., precum măști, echipament militar, bijuterii, vaze, ritone și cupe din civilizațiile tracice și greco-romane. Majoritatea artefactelor nu aveau documente de proveniență, în timp ce doar câteva aveau unele discutabile, emise de casele de licitații și galeriile de artă din întreaga lume, cu sediul în principal în Franța, Germania, Regatul Unit și Statele Unite.

Din iunie 2024, la inițiativa autorităților bulgare, Europol a înființat un grup operațional care a lucrat la identificarea rețelei transnațional și la localizarea altor artefacte despre care se crede că au fost traficate.

Moștenirea balcanică: un teren propice pentru furtul de artă

Regiunea balcanică și Italia, cufundate în istoria antică, găzduiesc comori arheologice grecești și romane de neprețuit, care au atras mult timp rețele criminale. Acești actori criminali, adesea organizați din celule locale, s-au angajat în jaf, furt și alte celule, ”spălând” artefacte furate prin piața de artă.

Vulnerabilitatea unică a pieței de artă la activitățile criminale este exacerbată de cererea mare din partea colecționarilor de artă și a celor care doresc să spele fonduri ilicite.

Guvernele se confruntă cu provocări în combaterea săpăturilor ilegale din cauza complexității pieței de artă și a dificultăților în verificarea provenienței obiectelor culturale și de artă. Rețelele criminale exploatează aceste lacune, ocolind verificările de due diligence pentru a introduce pe piață artefacte jefuite, inclusiv cele din zone de conflict precum Siria și Irak. Traficanții au dezvoltat metode de vânzare și spălare a acestor artefacte achiziționate ilegal, reprezentând o amenințare semnificativă pentru conservarea patrimoniului cultural.

Cooperarea internațională și schimbul de informații între autoritățile naționale sunt vitale pentru a detecta antichitățile obținute ilegal, pentru a destructura rețelele de trafic de artă și pentru a păstra moștenirea culturală pentru generațiile viitoare.