50 de ani de activitate a Programului Hidrologic Interguvernamental al UNESCO

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (I.N.H.G.A.) a organizat ieri conferința online dedicată aniversării a 50 de ani de activitate a Programului Hidrologic Interguvernamental al UNESCO (PHI UNESCO), un reper major pentru comunitatea hidrologică și pentru instituțiile partenere implicate în cercetarea și gestionarea resurselor de apă.

Evenimentul s-a desfășurat cu participarea specialiștilor, cercetătorilor și reprezentanților instituțiilor publice și academice, reafirmând importanța cooperării internaționale în domeniul hidrologiei.

Deschiderea conferinței a fost marcată de intervențiile reprezentanților I.N.H.G.A., ai Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ai Administrației Naționale „Apele Române”.

Mesajele au subliniat rolul constant și valoros al României în cadrul Programului PHI UNESCO încă de la debutul acestuia, precum și angajamentul comun de a proteja și administra în mod sustenabil resursele de apă, în acord cu principiile cooperării științifice internaționale.

Pe parcursul conferinței au fost prezentate lucrări de specialitate care au abordat teme de actualitate pentru comunitatea hidrologică: de la evoluția resurselor de apă în România și cooperarea statelor dunărene, până la modele spațial-distribuite, soluții tehnice avansate și provocări precum impactul evapotranspirației, dinamica sedimentelor, rolul infrastructurii verzi sau utilizarea metodelor moderne de modelare și analiză.

Aceste lucrări au reflectat diversitatea preocupărilor profesionale și ritmul intens al transformărilor din domeniu, iar conferința a oferit un prilej valoros de prezentare a rezultatelor științifice și de reflecție asupra celor cinci decenii de cooperare hidrologică internațională.

De asemenea, participanții au privit deopotrivă către experiența acumulată și către direcțiile de viitor, într-un context marcat de schimbări climatice accelerate și de necesitatea adaptării continue a instrumentelor științifice și tehnice.

Prin activitatea sa, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor își continuă misiunea de a contribui la înțelegerea și protejarea resurselor de apă, susținând dezvoltarea științifică și parteneriatele esențiale pentru progresul hidrologiei în România și la nivel internațional.