82 programe de formare profesională vor începe în decembrie 2025, la nivel național

177002 – 20112025 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna decembrie 2025, 82 programe de formare profesională pentru un număr de 1.272 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: ajutor bucătar – 175 de persoane; lucrător comercial – 168 de persoane; agent de securitate – 98 de persoane; competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 98 de persoane; operator introducere, validare și prelucrare date – 67 de persoane; maseur – 54 de persoane; coafor – 53 de persoane; competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – 42 de persoane; referent resurse umane – 42 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în județul Hunedoara (pentru 154 de persoane), județul Cluj (pentru 112 de persoane) și județul Dâmbovița (pentru 75 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.