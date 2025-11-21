85.000 de imagini cu copii abuzați și doar 1% ajung la autorități. Cum este posibil?

177005 – 21112025 – Datele prezentate de Organizația Salvați Copiii ar trebui să zguduie din temelii orice instituție responsabilă cu protecția minorilor. În ultimul an, sesizările privind abuzurile online asupra copiilor s-au dublat, ajungând la peste 43.000 de raportări. În spatele acestor cifre, specialiștii au identificat 85.000 de imagini și videoclipuri cu abuzuri sexuale asupra minorilor, materiale distribuite prin aproape 79.000 de linkuri, închise ulterior, atenționează deputatul neafiliat Dumitrița Albu.

Și totuși, doar 1,4% dintre cazuri ajung oficial în atenția autorităților. Asta înseamnă că peste 98% din abuzuri rămân în umbră. Un întreg univers al durerii, al manipulării, al șantajului emoțional, imposibil de cuantificat în statistici.

În România, anul 2024 a adus peste 20.000 de cazuri de abuz, neglijare și exploatare, dintre care 1.931 cu caracter sexual. Specialiștii subliniază însă că numărul real este mult mai mare, pentru că multe situații rămân nespuse, îngropate în frică, rușine, lipsa încrederii în instituții.

Șocant este că 62% din aceste materiale sunt găzduite pe servere europene. Europa devine, fără să-și dea seama, un spațiu-tampon pentru rețelele de criminalitate sexuală.

Nu este doar o problemă de internet. Este o problemă de lipsă de reacție.

Abuzurile asupra minorilor nu apar în vid. Ele sunt alimentate de un MAI care, conform propriilor declarații, reduce numărul dosarelor penale nu pentru că s-ar reduce violența, ci pentru că „nu toate cazurile se încadrează penal”.

Vorbim, de fapt, despre o cultură a minimizării. Despre un sistem care pare să creadă că, dacă un copil nu rămâne cu urme vizibile, nu este un abuz. Că dacă un copil e manipulat online, nu e într-un pericol real.

Platformele digitale devin teren fertil pentru agresori: lipsa filtrării, a moderării și a cooperării reale cu autoritățile creează un climat în care un copil poate deveni victimă în doar câteva minute.

Dacă statul nu ridică bariere, dacă nu protejăm copiii acum, îi condamnăm la o viață întreagă de traume, concluzionează parlamentarul.