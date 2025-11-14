A fost actualizat programul de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

176943 – 14112025 – Guvernul României a aprobat Hotărârea inițiată de Ministerul Economiei (MEDAT), prin care se asigură continuarea finanțării din Fondul pentru Mediu a lucrărilor de închidere și ecologizare a iazurilor de decantare din sectorul minier, până la data de 31 decembrie 2028.

Prin modificările aprobate, MEDAT, în calitate de instituție responsabilă pentru politica în domeniul resurselor minerale neenergetice, coordonează întregul proces de reabilitare a acestor amplasamente, în strânsă colaborare cu MMAP, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și autoritățile locale.

Finanţarea se acordă sub formă de ajutor nerambursabil din Fondul pentru Mediu, în baza unui contract de finanţare semnat între AFM şi MEDAT.

Lucrările finanţate au ca scop punerea în siguranţă şi ecologizarea iazurilor de decantare aferente unor perimetre miniere abandonate de peste trei decenii: Mina Certej – iazurile Valea Mireşului şi Valea Mealu (judeţul Hunedoara), Mina Teliuc – iazurile nr. 1, 2 şi 3 (judeţul Hunedoara) şi Mina Baia Sprie – iazul Tăuţii de Sus (judeţul Maramureş). Durata de implementare a lucrărilor variază între 12 şi 24 de luni, în funcţie de complexitatea tehnică şi condiţiile de mediu din fiecare amplasament.

România are zeci de situri industriale contaminate, moştenite din perioada exploatărilor miniere intensive. Multe dintre aceste amplasamente prezintă riscuri semnificative pentru apele subterane, sol, biodiversitate şi sănătatea comunităţilor locale. În contextul schimbărilor climatice şi al creşterii frecvenţei fenomenelor meteo extreme, creşte riscul unor accidente ecologice – alunecări de teren, scurgeri de steril sau contaminări ale apelor.

Prin adoptarea acestei hotărâri se creează premisele finalizării procedurilor de achiziţie publică în 2026 şi demarării efective a lucrărilor de ecologizare pentru obiectivele rămase neînchise. Măsura va contribui la reducerea riscurilor de contaminare a apelor şi solului cu metale grele, la stabilizarea terenurilor cu potenţial de alunecare şi la reabilitarea suprafeţelor degradate.

Programul de finanţare pentru închiderea iazurilor de decantare a fost iniţiat în 2010, prin HG nr. 1034/2010, cu o valoare totală de 100 milioane lei, şi continuat prin HG nr. 181/2020, care a alocat 57,8 milioane lei. Noua Hotărâre actualizează termenele şi permite continuarea lucrărilor până în 2028, evitând blocajele apărute în derularea proiectelor de ecologizare şi oferind României şansa de a corecta una dintre cele mai persistente surse de poluare industrială din ultimii 35 de ani.