Acum începe reforma Romsilva

177006 – 21112025 – Guvernul României a aprobat Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Codului Silvic și a Statutului personalului silvic, un act normativ esențial pentru reforma sistemului forestier și pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, aferent Componentei 2 – Păduri și biodiversitate. Noul cadru legislativ permite înceerea reorganizării Romsilva și oferă instrumentele necesare profesionalizării managementului forestier, creșterii transparenței și consolidării mecanismelor de control.

Ordonanța introduce expres evaluarea anuală a indicatorilor de performanță pentru toate funcțiile de conducere din Romsilva și din ocoalele silvice de stat și de regim, în locul evaluării punctuale la final de mandat. Totodată, procedura de selecție prin concurs devine unitară și transparentă, incluzând atât probă scrisă, cât și interviu înregistrat audio-video, care va fi publicat ulterior. Noile reglementări stabilesc și criterii stricte de profesionalism, vechime și integritate pentru ocuparea funcțiilor de conducere.

OUG-ul include și măsuri orientate către creșterea capacității operaționale și a siguranței personalului silvic. În activitățile de control se introduc mijloace foto-audio-video, înregistrările constituind mijloace de probă valabile și oferind protecție suplimentară personalului în situații cu risc ridicat.

De asemenea, parcul auto și de utilaje al Romsilva va fi gestionat printr-o aplicație informatică dotată cu monitorizare GPS și sonde litrometrice, o măsură care reduce risipa, crește transparența și contribuie la utilizarea eficientă a resurselor.

Reglementările clarifică și activitățile economice suplimentare pe care Romsilva le poate desfășura, acestea fiind permise doar dacă respectă criterii de eficiență economică, astfel încât veniturile să acopere cel puțin costurile.

De asemenea, sunt introduse dispoziții tranzitorii realiste pentru amenajamentele silvice, permițând trecerea etapizată la perioada de valabilitate de 20 de ani și, în același timp, evitând blocarea procesului de elaborare.