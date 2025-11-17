Acum, președintele Nicușor Dan se înțelege bine cu PSD, mai ales cu Sorin Grindeanu

Acum, președintele Nicușor Dan se înțelege bine cu PSD, mai ales cu...

176963 – 17112025 – Președintele Nicușor Dan a spus duminică seara la RTV că relația cu PSD este, acum, una bună, după ce multă vreme acest partid i-a fost adversar. El a precizat că se înțelege bine cu președintele Sorin Grindeanu, cu care comunică bine.

„Eu am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună.

Cu domnul Grindeanu discut cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă. Cred că fiecare dintre noi încearcă să-și realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Eu nu cred că cetățenii așteaptă ca eu să mă cert cu domnul Grindeanu sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine.

Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul. În coaliție, încerc să-mi respect mandatul de mediator”.

Referitor la alegerile locale parțiale pentru București, președintele României a spus: ”Vizavi de USR, îmi apar și mie aceleași reclame și acolo scrie: „Veți avea în mine un partener”. Dacă vă veți duce înapoi la Congresul PNL, care a avut loc în vară, veți vedea că la sfârșit le-am spus aceeași frază. Orice spun în spațiul public sunt conștient că oricine poate să folosească. Așa au ales cei de la USR să folosească.

Constituția îmi interzice să mă poziționez de o parte sau alta și lucrul ăsta o să-l fac. Ca cetățean, ca fost primar, pot să spun ce cred eu că trebuie să se întâmple: transparență pe bani, să limităm mafia imobiliară. (…)

Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat acești doi primari de sector în relația cu mafia imobiliară. Am un favorit pe care voi pune ștampila în cabina de vot”.

Președintele apreciază că în momentul de față bătălia pentru București este ”cursă în patru din care oricare dintre ei poate să câștige Primăria Capitalei. Toți suntem suveraniști, pentru că Constituția zice că România e un stat suveran. Problema e că avem un curent care vrea să îndepărteze România de UE și să o ducă spre Rusia”.