AEP: Depunerea candidaturilor la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025

176921 – 12112025 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că astăzi, 12 noiembrie a.c, a început perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcția de primar general al municipiului București. Pentru celelalte circumscripții electorale în care se organizează alegeri pentru funcția de primar, perioada de depunere a candidaturilor a început la data de 11 noiembrie a.c.

Termenul-limită pentru depunerea tuturor candidaturilor este luni, 17 noiembrie 2025, ora 24:00.

Candidaturile se depun la birourile electorale de circumscripție, care vor verifica respectarea condițiilor legale privind eligibilitatea candidaților, precum și respectarea condițiilor de fond și de formă ale listei susținătorilor.

Listele candidaturilor rămase definitive vor fi publicate de către birourile electorale de circumscripție după soluționarea eventualelor contestații, în conformitate cu calendarul electoral stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2025.

Competitorii electorali pot descărca modelul listei susținătorilor care este folosit la alegerile locale, inclusiv la alegerile locale parțiale din anul 2025, modelul propunerii de candidatură care va fi utilizat la alegerile locale parțiale, modelul declarației de acceptare a candidaturii, modelul declarației de renunțare la candidatură și modelul opisului centralizator, în format editabil, de pe website-ul AEP, www.roaep.ro, secțiunea ALEGERI LOCALE PARȚIALE 7 DECEMBRIE 2025, disponibilă la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/alegeri-locale-partiale-7-decembrie-2025/