AI va monitoriza traficul rutier și va da amenzi

176986 – 19112025 – De la începutul anului 2025 imaginile și informațiile colectate de cele 700 de camere mobile de luat vederi ale MAI sunt colectate digital în centre de monitorizare și dispecerate.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat semnarea proiectului de OUG pentru dezvoltarea ,,Sistemului E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră”, prin care va fi extinsă colectarea imaginilor prin conectarea progresivă a tuturor camerelor de luat vederi instalate de autoritățile locale și a imaginilor înregistrate de camerele de bord ale participanților la traficul rutier și procesarea integrată a tuturor acestor informații.

”Este un scut digital de protecție și de siguranță, prin care cei care sunt iresponsabili în trafic sunt identificați, sancționați sau scoși din trafic pentru a nu mai pune pe alții în pericol”, a explicat Predoiu.

De asemenea, prin OMAI 99/2025 se creează cadrul legal pentru utilizarea imaginilor autorităților locale la constatarea automată a contravențiilor — o etapă esențială pentru digitalizarea controlului rutier (constatarea directă în teren, monitorizarea automată și procesarea sesizărilor video transmise de conducătorii auto).

În plus, pentru prima dată în România, se propune ca un procent din amenzile achitate voluntar să fie direcționat către educația rutieră și mentenanța sistemelor tehnice.

Următorul pas va fi utilizarea inteligenței artificiale în monitorizarea traficului rutier, pentru observarea imediată a încălcărilor regulilor de trafic, identificarea celor care au făcut-o și sancționarea lor rapidă.