ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 55 milioane lei

176869 – 06112025 – Antifrauda ANAF a descoperit un mecanism complex prin care patru firme înrudite între ele au creat un circuit economic fals pentru a evita plata taxelor și a obține ilegal rambursări de TVA. Prin facturi fictive, s-au declarat tranzacții inexistente — de la servicii de curățenie la materiale de construcții și echipamente medicale — în valoare totală de sute de milioane de lei. În urma verificărilor riguroase ale Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), statul a reușit să blocheze rambursări ilegale de TVA de 19 milioane lei și să instituie măsuri pentru recuperarea prejudiciului total estimat la peste 55 milioane lei.

Modul de operare: Ca urmare a investigațiilor realizate a rezultat că a fost creat un circuit economic artificial prin intermediul unui palier format din trei societăți administrate inițial de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul societății care a beneficiat de avantajele fiscale ilegale create prin acest circuit tranzacțional, iar ulterior preluate de acesta, prin intermediul cărora au fost efectuate următoarele operațiuni:

– Entitatea nr. 1 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 292,7 milioane lei (246.033.613 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 46.746.386 lei) având ca obiect punerea la dispoziție de personal care ar fi asigurat servicii de curățenie stradală și întreținere spații verzi.

– Entitatea nr. 2 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 10 milioane lei (8.553.294 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 1.625.126 lei) având ca obiect materiale de construcții.

– Entitatea nr. 3 prin intermediul căreia au fost emise facturi către societatea beneficiară în sumă totală de 22,7 milioane lei (19.121.543 lei bază impozabilă cu TVA aferentă în sumă de 3.633.092 lei) având ca obiect materiale de construcții și echipamente medicale.

Pe baza facturilor emise de entitatea nr. 1, în sumă totală de 292,7 milioane de lei, având ca obiect punerea la dispoziție de personal, societatea beneficiară a circuitului artificial a dedus TVA în cuantum de peste 46 milioane. Ulterior obținerii rambursărilor de TVA și inițierii verificărilor antifraudă la societatea beneficiară, aceasta a procedat la înregistrarea unor operațiuni de stornare cu explicația – servicii neefectuate, în sumă totală de 209 milioane lei.

Obiectul facturilor care nu au fost stornate în sumă totală de 83 de milioane lei a constat în punerea la dispoziție de personal care ar fi asigurat servicii de curățenie stradală și întreținere spații verzi, respectiv un număr de persoane ce oscilează lunar în perioada martie 2023- ianuarie 2024, între 56 de oameni și 240 de oameni lunar, la prețul mărit artificial de peste 10.000 euro/om/lună +TVA, în condițiile în care societatea beneficiară nu avea un contract încheiat de prestare a unor astfel de servicii și nici nu a obținut venituri din astfel de prestări. Presupusele servicii ar fi avut ca beneficiari finali Unități Administrativ Teritoriale din Municipiul Bucuresti.

În ceea ce privește materialele de construcții, acestea au fost achiziționate inițial de entitatea nr. 2 în perioada 2019-2022, și utilizate odată cu achiziția inițială în construcția unui imobil al cărui proprietar este persoana fizică ce deține și calitatea de administrator al societății beneficiare a circuitului fraudulos.

În ceea ce privește echipamentele medicale, acestea au fost achiziționate în perioada 2019-2021 de entitatea nr. 3 și au fost transmise în vederea dotării și utilizării în cadrul unei clinici medicale, deținută și administrată de persoane aflate în relație de rudenie cu administratorul societății beneficiare.

Ulterior, la finalul anului 2023, atât materialele de construcții cât și echipamentele medicale au fost refacturate fictiv de entitățile 2 și 3 către societatea beneficiară, deși acestea au fost, în fapt, deja furnizate altor entități în perioade fiscale anterioare (clinica medicală și construcția imobilului aflat în proprietatea administratorului). Totodată, caracterul fictiv al refacturării din anul 2023 este confirmat și de faptul că procesul verbal de recepție al lucrărilor efectuat la imobil este datat noiembrie 2022.

Din investigațiile efectuate rezultă inclusiv aspecte privind mărirea artificială a valorii materialelor de construcții achiziționate de societatea beneficiară de la entități diferite (entitatea 2 și 3) în sumă totală de peste 15 milioane lei, în condițiile în care valoarea finală a lucrărilor executate este de 1.173.844 lei.

Ca urmare a facturilor emise către societatea beneficiară, entitățile 1, 2 și 3 au acumulat datorii către bugetul de stat de peste 79.000.000 lei, neachitate în prezent. Ca urmare a exercitării dreptului de deducere a TVA aferent achizițiilor de la entitățile anterior menționate și care nu au la bază operațiuni reale, societatea beneficiară verificată a mărit artifical TVA deductibilă și a solicitat și obținut sume de bani cu titlu de rambursări ori compensări de la bugetul de stat în cuantum total de peste 32 milioane lei.

Totodată, pentru suma de 19 milioane lei, reprezentând TVA solicitată la rambursare de entitatea în cauză, urmare verificărilor întreprinse de inspectorii antifraudă, s-a procedat la stoparea rambursării de către organul fiscal ce administra contribuabilul.

Ulterior încasării unor fonduri obținute cu titlu de rambursări, au fost realizate trei transferuri în sumă totală de 20.700.000 lei, către tatăl administratorului societății beneficiare a circuitului artificial în justificarea achiziției a 3900 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare conform contractelor, urmate de retragerea sumelor de bani în numerar.

Totodată, din conturile societăților au fost realizate plăți semnificative fără legătură cu activitățile economice deșfășurate de societățile verificate (de exemplu: peste 1,5 milioane lei excursii externe, genți, haine, parfumuri, ceasuri de lux).

În vederea recuperării prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii, asupra tuturor activelor identificate ca aparținând societății.

În prezenta cauză, DGAF desfășoară în continuare investigații și verificări, și față de alte entități, persoane juridice și persoane fizice, implicate în acest mecanism complex de fraudă.