ANAF continuă verificările în domeniul serviciilor pentru evenimente

176889 – 08112025 – Campania de prevenție a ANAF a crescut gradul de conformare voluntară în rândul ontribuabililor care desfășoară activități de organizare de evenimente.

În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie – decembrie 2025, un numǎr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile și obligațiile fiscale. Apreciem pe această cale contribuabilii care au înțeles să se conformeze voluntar prevederilor legale.

În perioada iunie – septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent.

Aceste cifre confirmă că o parte semnificativă a contribuabililor din acest domeniu a optat pentru conformare voluntară, înțelegând importanța fiscalizării corecte a veniturilor din activitatea de organizare de evenimente.

Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive și corporative este monitorizată constant de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informațiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura și RO e-case de marcat, dar și informațiile disponibile din surse publice. Analizele astfel realizate au evidențiat discrepanțe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente și veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri.

În contextul celor de mai sus, ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va continua controalele în acest domeniu de activitate, începând cu 10 noiembrie, fiind vizați peste 80 de contribuabili, care nu au înțeles să se conformeze voluntar și să respecte prevederile legale.

Obiectivele controalelor vor viza:

– emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate;

– îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

Evidențiem că acele societăți care nu se conformează în termen vor suporta consecințele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecți vor beneficia de un tratament fiscal echitabil și predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenție.

ANAF precizează că acțiunile de verificare nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanții acestora. Controalele vor fi efectuate exclusiv în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective.