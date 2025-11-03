ANPC atenționează: „De Black Friday, alegeți informat – cash sau card”

176836 – 03112025 – Se apropie perioada marilor reduceri de Black Friday, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vă reamintește:

Fiți informați, prudenți și chiar sceptici în fața ofertelor.

Indiferent dacă plătiți cash sau cu cardul, comercianții trebuie să vă informeze clar despre metodele de plată disponibile înainte de finalizarea achiziției.

Cum trebuie să își protejeze consumatorii finanțele de Black Friday?

Acordați atenție sporită magazinelor care solicită plata în avans.

Nu se pot percepe taxe suplimentare pentru metode de plată obișnuite (ex: card de credit), conform legislației europene.

Dacă se optează pentru plata cu cardul, aveți dreptul să solicitați anularea tranzacțiilor neautorizate — prin procedura de returnare a plății.

În caz de eroare, încercați mai întâi o soluționare amiabilă cu comerciantul, iar dacă acest lucru nu este posibil, se recomandă contactarea băncii pentru inițierea anulării tranzacției.

Recomandări pentru o plată online sigură:

Folosirea site-urilor de încredere: Verificați dacă adresa site-ului începe cu https și dacă afișează simbolul de lacăt – semn al unei conexiuni securizate.

Evitați utilizarea rețelelor Wi-Fi publice nesecurizate, care pot reprezenta un risc pentru siguranța datelor bancare.

Activarea mai multor pași pentru autorizarea plății: Setați metode suplimentare de securitate (SMS, amprentă, aplicație mobilă) pentru aprobarea fiecărei tranzacții.

Folosirea aplicațiilor bancare: Majoritatea băncilor permit setarea limitelor de tranzacție și activarea unor funcții de securitate suplimentare.

Actualizați mereu aplicațiile bancare la cea mai recentă versiune pentru reducerea riscurilor.

Gestionarea și protejarea datelor cardului: Este esențial ca datele cardului să fie păstrate în siguranță, deoarece acestea pot fi folosite pentru tranzacții neautorizate.

Date sensibile ce NU trebuie divulgate nimănui: Numărul de pe card, Data expirării, Codul CVV. Aceste informații nu trebuie comunicate sub nicio formă – nici prin telefon, nici prin e-mail, mesaje sau rețele sociale.

Recomandări pentru plățile efectuate în magazine fizice:

Protejați cardul: Nu pierdeți cardul din vedere atunci când este introdus în POS sau oferit comerciantului.

Folosirea PIN-ului: Tastați codul PIN cu atenție și discreție. PIN-ul nu trebuie notat pe card sau păstrat împreună cu acesta.

Indiferent de metoda de plată aleasă, ANPC vă îndeamnă să acționați cu prudență și să vă protejați finanțele, mai ales în perioada reducerilor de Black Friday.