ANPC va amenda comercianții care nu schimbă produsele neconforme la timp

177030 – 24112025 – Legea nr. 190/2025 care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție a fost promulgate.
ANPC precizează că modificările consolidează drepturile consumatorilor și responsabilitățile comercianților în gestionarea bunurilor neconforme.
Cum era reglementat anterior?
- Art. 11 alin. (7) nu se regăsea în categoria faptelor sancționabile.
- În practică, unii comercianți întârziau sau refuzau înlocuirea produselor în termenul de 30 de zile.
- ANPC dispunea de pârghii limitate pentru a sancționa astfel de situații.
Ce prevede noua lege?
- Includerea expresă a art. 11 alin. (7) în lista faptelor sancționabile.
- Confirmarea dreptului consumatorilor la înlocuirea produsului neconform în maximum 30 de zile calendaristice.
- Menținerea sancțiunilor cuprinse între 5.000 – 25.000 lei pentru nerespectarea obligațiilor.
Impact
- Protecție reală și promptă pentru consumatori.
- Sporește responsabilitatea comercianților, inclusiv în domeniul comerțului online.
- Contribuie la prevenirea întârzierilor și refuzurilor nejustificate.
- Conferă ANPC instrumente mai ferme pentru aplicarea legislației.
Noile reglementări au intrat în vigoare în 23 noiembrie 2025, după ce au fost publicate în Monitorul Oficial.