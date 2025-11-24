Acasă Economie ANPC va amenda comercianții care nu schimbă produsele neconforme la timp

ANPC va amenda comercianții care nu schimbă produsele neconforme la timp

De
A.R.
-
ANPC

177030 – 24112025 –  Legea nr. 190/2025 care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție a fost promulgate.

ANPC precizează că modificările consolidează drepturile consumatorilor și responsabilitățile comercianților în gestionarea bunurilor neconforme.

Cum era reglementat anterior?

  • Art. 11 alin. (7) nu se regăsea în categoria faptelor sancționabile.
  • În practică, unii comercianți întârziau sau refuzau înlocuirea produselor în termenul de 30 de zile.
  • ANPC dispunea de pârghii limitate pentru a sancționa astfel de situații.

Ce prevede noua lege?

  • Includerea expresă a art. 11 alin. (7) în lista faptelor sancționabile.
  • Confirmarea dreptului consumatorilor la înlocuirea produsului neconform în maximum 30 de zile calendaristice.
  • Menținerea sancțiunilor cuprinse între 5.000 – 25.000 lei pentru nerespectarea obligațiilor.

Impact

  • Protecție reală și promptă pentru consumatori.
  • Sporește responsabilitatea comercianților, inclusiv în domeniul comerțului online.
  • Contribuie la prevenirea întârzierilor și refuzurilor nejustificate.
  • Conferă ANPC instrumente mai ferme pentru aplicarea legislației.

Noile reglementări au intrat în vigoare în 23 noiembrie 2025, după ce au fost publicate în Monitorul Oficial.

