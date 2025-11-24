ANPC va amenda comercianții care nu schimbă produsele neconforme la timp

177030 – 24112025 – Legea nr. 190/2025 care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție a fost promulgate.

ANPC precizează că modificările consolidează drepturile consumatorilor și responsabilitățile comercianților în gestionarea bunurilor neconforme.

Cum era reglementat anterior?

Art. 11 alin. (7) nu se regăsea în categoria faptelor sancționabile.

În practică, unii comercianți întârziau sau refuzau înlocuirea produselor în termenul de 30 de zile.

ANPC dispunea de pârghii limitate pentru a sancționa astfel de situații.

Ce prevede noua lege?

Includerea expresă a art. 11 alin. (7) în lista faptelor sancționabile.

Confirmarea dreptului consumatorilor la înlocuirea produsului neconform în maximum 30 de zile calendaristice.

Menținerea sancțiunilor cuprinse între 5.000 – 25.000 lei pentru nerespectarea obligațiilor.

Impact

Protecție reală și promptă pentru consumatori.

Sporește responsabilitatea comercianților, inclusiv în domeniul comerțului online.

Contribuie la prevenirea întârzierilor și refuzurilor nejustificate.

Conferă ANPC instrumente mai ferme pentru aplicarea legislației.

Noile reglementări au intrat în vigoare în 23 noiembrie 2025, după ce au fost publicate în Monitorul Oficial.