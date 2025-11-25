Aproape 200.000 de persoane verificate de ANI, prin PREVENT, în T3 2025

177042 – 25112025 – În perioada iulie – septembrie 2025, ANI a analizat prin intermediul sistemului informatic PREVENT 5.284 proceduri de achiziție publică.

Dintre aceste proceduri, aproximativ 29% se referă la contracte finanțate din fonduri europene. Totodată, aproximativ o treime din totalul procedurilor conțin 20.975 de contracte subsecvente (loturi).

Mai mult decât atât, în aceeași perioadă au fost emise 4 avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese în proceduri de achiziție publică, în valoare totală de 212.789.575,34 lei.

În analiza PREVENT au fost luate în considerare date și informații cu privire la 1.370 de autorități contractante, 9.141 de operatori economici și 194.860 de persoane, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai ofertanților.