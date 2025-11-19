Aproximativ 300 de kilograme de articole pirotehnice au fost confiscate în Constanța

176990 – 19112025 – Zeci de mii de articole pirotehnice deținute ilegal și autoturismul cu care acestea erau transportate, azi-noapte, au fost confiscate de polițiști în municipiul Constanța.

Cele peste 20.000 de pocnitori cântăreau aproximativ 300 kg.

Cei doi bărbați care se aflau în mașină – unul din Ilfov, celălalt din Dâmbovița – au acum dosar penal.

Din investigații a reieșit că niciunul nu deține calitatea de pirotehnician autorizat pentru a putea efectua operațiuni cu articolele găsite în mașină.