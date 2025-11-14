Asigurarea RCA tot mai scumpă pentru tinerii care conduc mașini puternice și sunt din zona București – Ilfov

Asigurarea RCA tot mai scumpă pentru tinerii care conduc mașini puternice și...

176944 – 14112025 – Tarifele de referință pentru polițele obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) în România vor crește, în medie, cu 5,4% pentru autoturisme și cu 5,2% pentru vehiculele de transport bunuri, conform Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Aceste tarife de orientare nu sunt prețuri fixe, ci niveluri de referință calculate pentru următoarele șase luni, pentru clasa de risc B0, pe o perioadă de 12 luni. Ele se bazează pe date statistice KPMG privind daunele și riscurile din ultimii cinci ani.

Diferențele regionale sunt semnificative: de exemplu, în zona București-Ilfov, șoferii tineri (≤30 ani) cu mașini puternice (>300 kW) vor avea un tarif de referință de 5.129 lei, în timp ce aceeași categorie înregistrată în restul țării va avea un tarif de 3.821 lei.

Creșterile nu sunt însă uniforme: pentru persoanele juridice, majorările se situează la +3,5% pentru autoturisme și +3,2% pentru transport bunuri.

Unele categorii de risc au înregistrat chiar scăderi; de exemplu, pentru șoferii de 51-60 de ani cu mașini între 151-200 kW din zona București-Ilfov, tariful a scăzut cu 3,5%.

De ce cresc aceste tarife? Factorii includ: nivelul mai ridicat al daunalității (numărul și costul daunelor) în zonele urbane mari, costuri mai mari de reparație pentru vehicule puternice sau moderne și un nivel de risc mai mare asociat tinerilor șoferi.

Comparativ, în alte state europene, studiile arată că vehiculele electrice au o frecvență a accidentelor mai mică cu aproximativ 5-10% față de vehiculele convenționale, însă costul mediu al reparațiilor este mai mare.

Pentru șoferii obișnuiți – cu mașini moderate, vârstă medie, în zone non-capitale – mesajul este că tariful poate fi stabilizat sau chiar mai mic decât media națională, dar rămâne important să compare ofertele și să țină cont de clasa de bonus-malus, puterea motorului, zona de înmatriculare și experiența șoferului.

În alte țări europene, primele auto RCA sau echivalent pot fi mai mari în termeni nominali, dar raportate la venituri și riscuri pot fi mai mici.

Impactul practic: șoferii din București-Ilfov cu mașini mari și tineri se vor confrunta cu costuri semnificativ mai mari anul acesta. În schimb, cei din zonele rurale sau din județele cu daunalitate scăzută ar putea plăti mai puțin decât media națională.

Pentru piața de asigurări, creșterea tarifului de referință semnalează că asigurătorii se pregătesc pentru riscuri mai mari și costuri mai ridicate ale daunelor, ceea ce poate influența accesul și prețul polițelor.