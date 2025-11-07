Atenție șoferi! În Bulgaria amenzile de circulaţie se plătesc pe loc

176875 – 07112025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că Bulgaria a modificat legea privind circulaţia pe drumurile publice din această țară, prin introducerea obligativității achitării pe loc a amenzilor primite în trafic.

Măsura este aplicabilă conducătorilor auto care nu au domiciliul pe teritoriul Bulgariei, inclusiv cetățenilor români.

Plata contravenției se va achita pe loc prin card bancar, autospecialele poliției fiind dotate cu aparat de tip POS sau la cel mai apropiat automat de plată unde echipajul de poliţie îl va conduce pe conducătorul auto amendat.

Cuantumul amenzilor nu va putea fi achitat în numerar.

Refuzul de a achita amenzile în condițiile de mai sus atrage posibilitatea reținerii certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, în baza unui ordin emis de agentul constatator, ordin cu valabilitate de maximum trei luni. Acesta poate fi anulat oricând în acest interval de timp, în condițiile achitării amenzii.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.