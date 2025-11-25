„AURORA” – cel mai amplu exercițiu național de Restaurare a Sistemului Electroenergetic Național în condiții de stres a testat în premieră un scenariu unic

177044 – 25112025 – Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al STS, au realizat cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național. Cooperarea dintre Transelectrica, Hidroelectrica, Distribuție Energie Electrică România, ROMGAZ, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy a reunit, în premieră, tehnologii clasice și soluții moderne într-un scenariu dificil, care a cerut decizii rapide, coordonare și sincronizare impecabile.

Peste 100 de specialiști tehnici și operativi din toate entitățile implicate au participat la un exercițiu unic care a simulat un colaps total de tensiune, într-un scenariu apropiat de condițiile reale ale unui incident major, care indisponibilizează inclusiv rețelele de telecomunicații publice. Traseul de restaurare a pornit din Centrala Hidroelectrică Șugag și a integrat producție fotovoltaică, sisteme de stocare și un grup termoenergetic clasic, pe un traseu care acoperă teritoriul central al Transilvaniei. La exercițiu au asistat reprezentanți ai Ministerului Energiei, MAI, MApN, SRI și STS.

Sub coordonarea Dispecerului Energetic Național din Transelectrica, echipele tehnice au lucrat în regim de interoperabilitate și sincronizare, pe baza protocoalelor operaționale. Exercițiul AURORA a evidențiat capacitatea de redresare a Sistemului Electroenergetic Național și soliditatea colaborãrii dintre actorii principali ai acestuia.

Exercițiul, care a înregistrat un succes important pentru specialiștii SEN, a fost realizat pentru prima dată prin cooperarea a șapte entități din SEN – CNTEE Transelectrica SA, SPEEH Hidroelectrica SA, Distribuție Energie Electrică Romania (DEER), SNGN ROMGAZ SA, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy, cu suportul tehnic al STS. Scenariul a presupus și limitarea comunicațiilor publice, situație frecventă în condiții reale de crizã. În acest cadru, rolul sistemelor de telecomunicații speciale puse la dispoziție de STS este esențial pentru reușita procesului de restaurare.

Exercițiul din Centrala Hidroelectrică Șugag încheie o serie de testări inițiate de Transelectrica, în parteneriat cu Hidroelectrica, pe perioada acestui an, menite să asigure pregătirea tehnică și operațională a sistemului pentru situații de urgență. Acțiunea continuă demersurile similare realizate anterior la CHE Lotru, CHE Vidraru și CHE Porțile de Fier I.