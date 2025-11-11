176911 – 11112025 – Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație marți, 11 noiembrie 2025 o emisiune filatelică omagială, sub denumirea „Aviatori de legendă. Constantin Cantacuzino”, dedicată unui pilot-erou al aviației militare românești, personalitate emblematică în care s-au regăsit curajul, sacrificiul și dorința pentru libertate și suveranitate națională.

Emisiunea are în componență o marcă poștală, o coliță filatelică dantelată, un plic „prima zi” și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat.

Constantin Cantacuzino, fiu al lui Mihai Cantacuzino și al Mariei Rosetti (căsătorită după moartea soțului, cu George Enescu), a fost considerat, admirativ, prințul aviației românești. Născut la București în anul 1905 era descendent al unei familii boierești de tradiție.

Alături de pasiunile lui sportive, automobilism și motociclism, s-a regăsit din fragedă tinerețe, aviația. La 25 de ani a obținut brevetul de pilot. În 1939 era câștigătorul Campionatului Național de Acrobație Aeriană. A făcut parte din echipa piloților companiei aeriene naționale LARES (Liniile Aeriene Române în Exploatarea Statului) și datorită profesionalismului său ajunge șeful Companiei LARES. Părăsește acest post relativ comod și cere voluntar să fie încadrat în rândul aviatorilor de vânătoare pe frontul de Est, în vara anului 1941. A făcut parte din Escadrila 53 Vânătoare și a participat la bătăliile aeriene reușind să doboare 5 bombardiere sovietice. O perioadă, ca pilot-șef al Companiei LARES a executat peste 30 de misiuni de transport în zona de război. În luna mai 1942 este concentrat la Pipera pentru instruire și trecere ca pilot pe avionul de vânătoare Messerschmitt 109E. Revine, în anul 1943 în componența escadrilelor combatante, aparținând Grupului 7 Vânătoare. Grupul a acționat pe teritoriul sovietic participând la misiuni de protecție a avioanelor de cercetare și de bombardament. Constantin Cantacuzino s-a remarcat în cadrul acestor acțiuni și ca primul și singurul pilot român care a efectuat misiuni de vânătoare pe timp de noapte (în total optsprezece). După o perioadă cuprinsă între aprilie 1943 și mai 1944, când a fost angajat în spațiul aerian de luptă împotriva URSS, este prezent în Grupul 9 Vânătoare, în luptele împotriva Ungariei hortiste și a Germaniei naziste.

Cumulând peste 600 misiuni de luptă și având la activ peste 60 de avioane doborâte, Constantin Cantacuzino se plasează în rândul celor mai buni aviatori ai vremii. După război, a revenit la Compania LARES acționând ca pilot. De remarcat faptul că în anul 1947, a fost pilotul care a dus la Conferința de Pace de la Paris Delegația României. Între timp începe să resimtă dur persecuțiile regimului comunist, mai întâi confiscarea proprietăților și mai apoi supravegherea și interdicțiile temporare de a mai zbura în afara granițelor țării. Intuind un iminent pericol de arestare, profită de aprobarea de a efectua un zbor București-Milano și rămâne în Italia, predând avionul secundului său și cerând azil politic. S-a stabilit pentru început în Franța, mai apoi în Spania, unde a rămas până la sfârșitul vieții. Și-a demonstrat și în țara adoptivă măiestria de pilot, participând la mitinguri aviatice, apreciat în mod deosebit atât de românii din diasporă cât și de specialiștii în domeniu. Pentru a avea mijloace de subzistență s-a angajat la o companie aeriană din categoria aviației utilitare. S-a stins din viață, la numai 52 de ani, după ce s-a îmbolnăvit de ulcer. A fost înmormântat într-un cimitir din Madrid, departe de țara pe care a iubit-o și a servit-o cu curaj în cel de al II-lea Război Mondial.

Marca poștală cu valoarea nominală de 11 Lei reproduce o imagine fotografică a pilotului Constantin Cantacuzino în uniforma aviației militare, asociată cu cea a avionului de vânătoare Messerschmitt Bf 109 G, cu însemnele Forțelor Aeriene ale Statelor Unite ale Americii, tip de avion cu care „prințul aviației” a obținut cele mai multe victorii.

Colița filatelică dantelată, cu valoarea nominală a mărcii poștale de 30 Lei (cu perfor de siguranță), îl prezintă pe Constantin Cantacuzino în costum de pilot al aviației de vânătoare, asociind și panorama unui spațiu în care se profilează poziția unui avion care execută o buclă de „looping” a unui zbor acrobatic.

Plicul „prima zi” reproduce avionul folosit de Constantin Cantacuzino pentru acrobație aeriană.

