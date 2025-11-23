Belgia – Posibile perturbări ale transportului public ca urmare a grevei naționale

177025 – 23112025 – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunțată o grevă națională, context în care sunt așteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga țară.

Principalele perturbări vizează:

– Transport aerian: Niciun avion nu va decola de pe aeroportul Bruxelles-Zaventem în data de 26 noiembrie 2025. Până în prezent nu au fost anunțate anulări ale zborurilor de sosire de pe acest aeroport, însă programul poate suferi modificări.

Aeroportul Bruxelles-Charleroi nu a anunțat modificări ale programului de zbor până în prezent.

MAE recomandă cetățenilor români să mențină legătura cu companiile aeriene pentru detalii privind programul de zbor.

– Transport feroviar: Începând cu 23 noiembrie, ora 22:00, activitatea rețelei feroviare va fi întreruptă pentru 72 de ore. Greva va implica întregul personal al Companiei Naționale de Căi Ferate Belgiene – SNCB (Société Nationale des Chemins de fer Belges) și filialele sale. Va fi asigurat un serviciu alternativ cu personal voluntar, însă acesta va avea o capacitate foarte redusă.

– Transport public (STIB/MIVB, De Lijn, TEC): Operatorii de transport public anunță perturbări semnificative pe toată durata grevei. STIB estimează un trafic „foarte restrâns” pe rețeaua bruxelleză între 24 și 26 noiembrie, iar De Lijn anunță operarea unui număr redus de curse pe perioada grevei.

MAE recomandă cetățenilor români care intenționează să călătorească în Regatul Belgiei să urmărească informațiile actualizate disponibile pe paginile de internet ale companiilor de transport:

* https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing

* https://www.brussels-charleroi-airport.com/fr

* https://www.stib-mivb.be/visit.html?l=fr

* https://www.letec.be/

* https://www.delijn.be/

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanență al Ambasadei României în Belgia: +32(0) 497 428663.