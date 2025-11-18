Bolojan crede că bugetul pentru 2026 va întârzia și de data aceasta

176971 – 18112025 – Principala temă care s-a aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociației Municipiilor din România (AMR) a vizat Legea bugetului de stat pe anul 2026. Dezbaterile au s-au referit la necesitatea respectării calendarului pentru aprobarea bugetului de stat, astfel încât administrațiile publice locale (APL) să își poată asigura predictibilitatea funcționării în 2026. În acest context, reprezentanții AMR au subliniat importanța transmiterii proiectului de buget către Parlament în timp util, necesitatea menținerii și consolidării alocărilor bugetare destinate municipiilor, inclusiv a fondurilor pentru cheltuieli sociale, și continuarea procesului de clarificare a obligațiilor și a sumelor care revin APL în cadrul noilor reglementări financiare.

Prezent la discuții, premierul Ilie Blojan, a anunțat că bugetul pentru 2026 va fi gata în ianuarie anul viitor, nu în luna decembrie așa cum anticipase la un moment dat. Premierul a motivat întârzierea prin faptul că este nevoie de adoptarea tuturor măsurilor din reforma fiscală, pentru ca bugetul să fie unul predictibil.

Ilie Bolojan – prim-ministru: „Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu îl putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât înainte de adoptarea bugetului trebuie să adoptăm toată legislaţia care să ne permită să avem un buget predictibil. Noi suntem în situaţia în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4 deficit şi ceea ce ne-am angajat pe plan viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6%. Am ajuns să avem credite de peste 200 de miliarde de euro şi ne-am împrumutat aproape în fiecare an, între 20 şi 30 de miliarde de euro în ultimii ani. Pe acest fondul accelerat al datoriei, chiar dacă astăzi România are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, un grad de îndatorare care nu este mare dacă ne comparăm cu media Uniunii Europene, de aproximativ 80% sau cu gradul de îndatorare al altor state, Italia, peste 100% de exemplu. Problema noastră este că, pe fondul scăderii ratingului de ţară, dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble”.

Noul proiect al bugetului de stat va fi construit după o metodă nouă. Toate ministerele vor încărca documentele proprii într-o aplicație electronică, denumită „Buget.ng”.

Cei interesați vor putea să facă propuneri și recomandări pentru fiecare instituție în parte. Ministrul de Finanțe consideră că noua metodă electronică va aduce mai multă transparență și va ajuta la construcția unui buget mai realist.