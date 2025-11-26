Bruxelles-ul nu ne taie fondurile europene, dar rămâne cu ochii pe deficitul bugetar excesiv. În aceeași situație mai sunt 8 state

Bruxelles-ul nu ne taie fondurile europene, dar rămâne cu ochii pe deficitul...

177056 – 26112025 – Comisia Europeană este mulțumită de măsurile aplicate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar excesiv, nu ne supendă fondurile europene, dar rămâne atentă și propune continuarea reformelor în această direcție.

Aceeași măsură a fost luată și pentru celelalte 8 state, aflate în aceeași situație:Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Italia, Malta, Polonia și Slovacia.

Comisia apreciază că datorită măsurilor consistente de consolidare fiscală adoptate în ultimele luni, creșterea netă a cheltuielilor în 2025 este estimată la doar 0,1% din PIB peste plafonul recomandat de Consiliu, iar în 2026 se va încadra în limitele stabilite. În plus, deficitul bugetar este estimat să scadă la 8,4% din PIB în 2025 și la aproximativ 6% în 2026.

Ca urmare a progresului realizat, Comisia Europeană nu propune măsuri procedurale suplimentare în cadrul acestei etape a procedurii de deficit excesiv (care continuă dar este trecută în suspensie) și nu va propune suspendarea fondurilor europene în această etapă.

Comisia subliniază că implementarea reformelor și atingerea țintelor fiscale rămân esențiale. România este încurajată să își consolideze administrația fiscală și planificarea bugetară, pentru a evita depășirea cheltuielilor în raport cu planurile aprobate. În concluzie, vor fi necesare eforturi continue pentru reducerea datoriei publice și a deficitului.

În perioada următoare, progresele României vor fi analizate la Consiliul ECOFIN din 12 decembrie 2025, unde Comisia va prezenta, în contextul implementării Pactului de stabilitate și creștere/PSC, documentele publicate în data de 25 noiembrie, împreună cu eventuale actualizări privind procedurile de deficit excesiv în curs de desfășurare. De asemenea, România va continua raportarea semestrială cu privire la măsurile de reducere a deficitului (următorul termen de raportare: primăvară 2026 – final aprilie). La rândul său, Comisia va monitoriza activ situația fiscal-bugetară, urmând să revină cu elemente suplimentare de evaluare odată cu pachetul de primăvară 2026 al Semestrului European.

Confirmarea Comisiei vine în contextul în care aceasta a adoptat Pachetul de Toamnă al Semestrului European 2026, care stabilește prioritățile de politică economică și în domeniul ocupării forței de muncă pentru a spori competitivitatea. În cadrul acestui Pachet, Comisia a evaluat respectarea de către toate statele membre a cadrului fiscal al UE și a oferit orientări pentru a se asigura că politica fiscală a acestora pentru 2026 este aliniată recomandărilor relevante ale Consiliului.

În pachetul de toamnă, Comisia Europeană a prezentat și un Raport privind mecanismul de alertă (RMA), în care cere celor șapte state membre identificate deja în ciclul anual precedent ca fiind afectate de dezechilibre: Grecia, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Slovacia, Suedia și România, care a fost evaluată ca având dezechilibre excesive în 2025, bilanțuri aprofundate.