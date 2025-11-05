București: A patra ediție a NATO-Industry Forum, discuții despre reînarmarea Alianței

176854 – 05112025 – În zilele de 5 și 6 noiembrie, la București, are loc NATO–Industry Forum 2025 (NIF25), desfășurat sub patronajul Secretarului General al NATO. Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) și de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale. Aceasta este cea de-a IV-a ediție a Forumului, care se desfășoară începând cu 2019.

Tema ediției din 2025 a Forumului NATO-Industrie este ”Reînarmarea NATO – Inovează, Accelerează, Sustain”. Forumul se bazează pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la Summit-ul NATO de la Haga din iunie de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la modelarea modului în care acești bani sunt investiți pentru a se asigura că Aliații dezvoltă și oferă capacitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.

Evenimentul reunește peste 800 de participanți din 26 state NATO și partenere, precum și peste 300 de companii din industria de apărare. Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluții concrete pentru creșterea capacității de apărare a Alianței, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producției de apărare, valorificarea inovației comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum și explorarea soluțiilor care ar putea schimba fundamental modul de acțiune în viitor.

Președintele României, Nicușor Dan, și Secretarul General al NATO, Mark Rutte, vor participa la Forum joi, 6 noiembrie, alături de ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare și Armamente (ASG D2IA), precum și lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și Uniunii Europene.