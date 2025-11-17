Cărările Regale ale Transilvaniei prezentate la Londra

176965 – 17112025 – Vineri, 14 noiembrie 2025, Ambasada României la Londra a găzduit vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului ”Cărările Regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea, realizat în semn de înaltă prețuire a dragostei și atașamentului Majestății Sale față de România, de către echipa Romania Student Tour.

În deschiderea evenimentului, Excelența Sa, Laura Popescu, Ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a felicitat întreaga echipă care a contribuit la realizarea volumului și a vorbit despre frumusețea patrimoniului nostru natural și cultural, atât de apreciate de Majestatea Sa. De asemenea, a evocat frumoasa coincidență – lansarea volumului la Londra a avut loc de ziua Majestății Sale.

A fost apreciat mesajul transmis de Cabinetul Majestății Sale Regele Charles al III-lea, iar în cadrul evenimentului au mai luat cuvântul Paul Bordaș – coordonatorul volumului ”Cărările Regale ale Transilvaniei”, Mihai Moldovan – directorul Casei de Cultură a Studenților București, Dr Cristiana Steliana Mihailovici – Liverpool John Moores University, Raluca Uță- reprezentant Repatriot, Octavia Dragoi – coordonator Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) – Filiala UK.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului diplomatic din Londra, inclusiv Andrew Noble, fost ambasador al Regatului Unit în România (între anii 2018 și 2023), oficiali britanici, membri ai comunității românești, antreprenori români stabiliți în Marea Britanie și studenți la diferite universități londoneze. Un moment special a fost reprezentat de prezența unor participante îmbrăcate în port tradițional românesc din Ținutul Momârlanilor.

Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultură a Studenților din București și comunitatea Repatriot, în parteneriat cu Ambasada României la Londra.

Volumul ”Cărările Regale ale Transilvaniei”, a fost prezentat în premieră la București cu ocazia Zilei Oficiale a Regelui Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (King’s Birthday).

Volumul ”Cărările Regale ale Transilvaniei” va fi trimis Majestății Sale, Regelui Charles al Marii Britanii și Irlandei de Nord și prezentat la diverse manifestări naționale și internaționale, cât și în centre universitare din România și din întreaga lume.