177078 – 28112025 – Casa de Cultură a Studenților din București, în parteneriat cu Societatea Cultural Artistică de Tineret ”Concret” din București și Fundația “Mihai Eminescu Trust” din Sighișoara, organizează la Centrul de Artă Medievală MEDIEVALIS, expoziția de fotografie CĂRĂRILE REGALE ALE TRANSILVANIEI.

Expoziția cuprinde lucrări din volumul ”Cărările Regale ale Transilvaniei”, realizat sub înaltul patronaj al Președinției României, în semn de înaltă prețuire a dragostei și atașamentului Majestății Sale, Charles al III-lea, Rege al Marii Britanii și Irlandei de Nord, față de România, de echipa Romania Student Tour a Casei de Cultură a Studenților București.

Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei” a fost lansat la Bucureşti, la data de 14 iunie 2025, cu ocazia Zilei Oficiale a Regelui Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (King’s Birthday) și prezentat public la Londra, în data de 14 noiembrie 2025, cu ocazia Zilei de Naștere a M.S. Charles al III-lea. Acesta include numeroase fotografii realizate de membrii echipei „România Student Tour” (premianţi ai concursului „Fotogeografica”, mentori şi fotografi consacraţi) în locuri strâns legate de numeroasele vizite efectuate de Majestatea Sa, în ţara noastră, precum şi testimoniale despre România, ale Majestăţii Sale, culese de-a lungul timpului, de la prima vizită în ţara noastră şi până în prezent.

În cadrul Centrului de Artă Medievală MEDIEVALIS va putea fi vizitată și Casa Muzicii Vechi, respectiv expoziția de instrumente ale trubadurilor.