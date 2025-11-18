Cătălin Drulă are același mandatar ficianciar pe care l-a avut Nicușor Dan

176974 – 18112025 – USR a transmis Autorității Electorale Permanente documentele prin care anunță desemnarea, ca mandatar financiar pentru campania lui Cătălin Drulă, Accountess Profile SRL. Aceasta aparține Mihaelei Virginia Teleman, soția fostului ministru USR-PLUS al Digitalizării din Guvernul Cîțu, și va ține evidența financiară a fondurilor de campanie pentru alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei, pentru cea de președinte al Consiliului Județean Buzău și pentru funcțiile de primar în localitățile Mihai Eminescu (Botoșani), Dobomir și Lumina (Constanța).

Virginia Teleman a fost și mandatarul financiar al lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale din luna mai, cea care a înaintat AEP atât rapoartele financiare ale candidatului independent care a câștigat scrutinul, cât și cererea privind rambursarea celor 61 de milioane de lei cheltuite în campanie, inclusiv a celor 3,6 milioane de lei provenite din donații.

Autoritatea Electorală Permanentă a publicat lista mandatarilor financiari coordonatori înregistrați la instituție, din partea partidelor politice, pentru alegerile locale parțiale care se vor desfășura în data de 7 decembrie 2025.