Catalogul Național al Serviciilor Publice va fi hub-ul central al tuturor serviciilor oferite de statul român, fie ele digitale, fie la ghișeu

176866 – 06112025 – A fost adoptată Legea privind Catalogul Național al Serviciilor Publice (CNSP) și va fi trimisă președintelui României pentru promulgare.

Orice român ar trebui să poată afla ce servicii oferă statul (de la eliberarea unui act până la obținerea unui aviz), ce documente sunt necesare și cât durează procesul, unde se depune solicitarea, online sau la ghișeu, ce taxe sunt prevăzute și cum pot fi plătite, dacă serviciul este sau nu digitalizat.

Până acum, fiecare instituție își afișa informațiile despre servicii după propriile reguli. Unele complet, altele deloc. Noua lege impunând standardizare, claritate și actualizare permanentă.

Instituțiile publice sunt obligate prin lege să publice și să actualizeze permanent informațiile despre serviciile oferite. Dacă nu o fac, vor fi sancționate cu amenzi între 10.000 și 50.000 de lei, iar conducătorii acestora răspund personal pentru corectitudinea și completitudinea datelor introduse în Catalog.

De asemenea, toate structurile teritoriale vor fi obligate să aplice aceeași procedură unică de furnizare a serviciilor publice, aprobată de instituția centrală. Astfel, cetățenii nu vor mai fi puși în situația de a depune documente diferite la instituții diferite pentru același serviciu.

Platforma serviciipublice.gov.ro va fi dezvoltată și administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), care are la dispoziție 10 luni pentru operaționalizarea completă a sistemului.