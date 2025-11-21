CCR l-a făcut pe Bolojan să ceară personal un termen mai scurt

177009 – 21112025 – CCR va judeca pe 10 decembrie sesizarea AUR referitoare la creșterea taxelor și impozitelor locale.

Inițial, Curtea dăduse ca termen pentru analizarea sesizării data de 4 februarie 2026 (rectificată și ea pentru 21 ianuarie 2026), ceea ce dădea peste cap planul Guvernului de a-și construi bugetul pentru anul viitor luând în calcul aceste majorări.

Premierul a cerut, printr-o scrisoare, CCR să schimbe termenul de judecată.

„Guvernul solicită CCR preschimbarea termenului de 21 ian 2026 stabilit pentru judecarea contestației la Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, adoptată marți de Parlament”, a transmis purtătorul de cuvânt a Executivului, Ioana Ene Dogioiu. Iar, de data asta, CCR a ascultat. Așa că sesizarea AUR pe creșterea taxelor și impozitelor locale se va judeca pe 10 decembrie.

Legea a mai fost contestată la CCR, în septembrie, după asumarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului, și a fost declarată neconstituțională. Ulterior, Parlamentul a corectat legea pe care a adoptat-o pe 18 noiembrie.

În comunicatul transmis, CCR precizează că ambele contestații, una privind modificările din domeniul sănătății, cealaltă referitoare la măsurile de „redresare și eficientizare a resurselor publice”, au fost programate pentru aceeași dată.

Contestația depusă de AUR vizează legea care ar urma să modifice substanțial nivelul taxelor și impozitelor: majorarea impozitului pe proprietate și a celui auto, creșterea impozitului pe dividende și introducerea unei taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene. Toate aceste măsuri ar urma să se aplice de la 1 ianuarie, pentru echilibrarea bugetului.