Ce este „Școala din spital”

176879 – 07112025 – Pentru antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu boli cronice, boli maligne sau alte afecţiuni care necesită spitalizare şi/sau tratament/monitorizare ori aflaţi la recuperare, se organizează „Şcoala din spital”, în cadrul căreia procesul de învăţământ se realizează individual, în grupe sau clase, în unitatea sanitară în care sunt în tratament, în monitorizare medicală sau la recuperare.

Procesul didactic din saloane este asigurat de cadre didactice care fac parte din Corpul naţional al profesorilor pentru „Şcoala din spital”, înființat de Ministerul Educaţiei și Cercetării, selecționați conform regulamentului aprobat prin ordin al ministrului.

La procesul didactic desfășurat în spital, pot participa, cu acordul medicului curant și la solicitarea părintelui, și elevii pacienți, cetățeni români, rezidenți în străinătate și înmatriculați în unități de învățământ din afara României, în calitate de audienți.

Procesul didactic desfășurat în spital este de tip integrat și multidisciplinar, implicând colaborarea dintre cadre didactice, medici, asistente, infirmiere, psihologi, părinți, alți terapeuți.

Pentru elevii înscriși în școala din spital, care au și cerințe educaționale speciale, se asigură condiţii de egalizare de şanse, pe tip de tulburare/afecţiune/dizabilitate, atât în cadrul proceselor de învăţare şi evaluare în parcursul şcolar, cât şi la susţinerea evaluărilor naţionale şi a examenului naţional de bacalaureat.