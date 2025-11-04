Cele 18 aeronave F-16 olandeze intră în proprietatea României

176842 – 04112025 – Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul mapn

a fost semnat luni, 3 noiembrie, la sediul Ministerului Apărării Naționale.

Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, în prezența ministrului apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și a E.S. Willemijn van Haaften, ambasadorul Regatului Țărilor de Jos la București.

Acordul pentru cele 18 avioane de luptă F-16 din Olanda a fost oficializat la summitul NATO de la Haga, dar informația circula deja din luna aprilie. Flota Forțelor Aeriene Române va ajunge astfel la aproape 70 de aparate F-16.

„Am anunțat interesul pentru această achiziție încă din luna iunie, la finalul Summitului NATO de la Haga, când am semnat, împreună cu omologul meu olandez, Memorandumul de Înțelegere privind extinderea perioadei Centrului de Instruire F-16 din România – EFTC”, a amintit ministrul Moșteanu.

Aceste 18 aeronave F-16, dislocate deja la Baza 86 Aeriană Borcea din Fetești, vor rămâne definitiv în dotarea Forțelor Aeriene Române. Ele deservesc Centrul de Instruire al NATO pentru piloți, unde se antrenează inclusiv aviatori ucraineni.

EFTC oferă o capabilitate unică în Europa, de instruire completă a piloților pentru aeronave F-16 și, în același timp, un cadru în care instructori și cursanți din mai multe țări NATO se antrenează împreună, la aceleași standarde, pentru apărarea comună a spațiului aliat.

Ambasadoarea van Haaften a punctat că predarea oficială a celor 18 avioane de vânătoare F-16 din Olanda către România sunt un pas important în cooperarea celor două țări.

Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 euro fără TVA. La acesta se adaugă plata TVA, în valoare de 21 mil. euro, calculată la valoarea declarată a bunurilor (aeronave și pachetul de suport logistic), de 100 mil. euro.

Aeronavele F-16, care se află la Fetești, vor intra în proprietatea statului român, fiind special destinate pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16, partea română având obligația de a asigura un număr de locuri de instruire pentru piloți din țări NATO și partenere. Specialiștii spun că principala provocare pentru România va fi gestionarea mentenanței și funcționalității unei astfel de flote.

Decizia ca România să treacă la F-16 a fost luată în 2010, pentru că fostele MiG-21 Lancer sovietice erau depășite.

Aeronavele F-16 sunt parte a programului „de trecere” la acest tip de avioane, înainte ca țara noastră să facă tranziția la mult mai modernele F-35, de generația a cincea. Perioada de tranziție va fi de cel puțin zece ani.

În noiembrie 2024, România a semnat un acord cu Statele Unite pentru cumpărarea a 32 de avioane F-35 Lightning II.

Procesul de livrare este estimat să dureze până în 2030, România beneficiind între timp de flota sa de F-16 și de centrul de pregătire F-16 pentru tranziția către noul program.

Centrul de Instruire de la Fetești a fost inaugurat în noiembrie 2023, iar prima grupă a fost formată din cursanți români, a doua din români și patru ucraineni.